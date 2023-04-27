Эмбер Херд все-таки появится в новом «Аквамене»

Актриса Эмбер Хёрд вернётся к роли Меры в продолжении фильма «Аквамен» вопреки слухам об её уходе после проигрыша в суде против Джонни Деппа.

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Как сообщает Insider, первый трейлер «Аквамена и потерянного царства» был показан на CinemaCon во вторник во время презентации Warner Bros. В двух коротких кадрах появляется героиня Хёрд во время сражения под водой. Диалогов у Хёрд в трейлере нет.

Персонаж Хёрд Мера впервые появилась в фильме 2017 года «Лига справедливости», а затем стала одним из главных героев в «Аквамене» 2018 года вместе с Джейсоном Момоа. Летом прошлого года СМИ сообщали, что Хёрд «вырежут» из сиквела.

Во время суда против её бывшего мужа Джонни Деппа Хёрд заявляла, что её роль в «Аквамене и потерянном царстве» сильно сократилась. И даже за это ей пришлось сражаться со студией, поскольку её персонажа собирались вырезать вовсе.

Мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» запланирована на 20 декабря.