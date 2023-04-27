Эмбер Херд все-таки появится в новом «Аквамене»

Актриса Эмбер Хёрд вернётся к роли Меры в продолжении фильма «Аквамен» вопреки слухам об её уходе после проигрыша в суде против Джонни Деппа.
Как сообщает Insider, первый трейлер «Аквамена и потерянного царства» был показан на CinemaCon во вторник во время презентации Warner Bros. В двух коротких кадрах появляется героиня Хёрд во время сражения под водой. Диалогов у Хёрд в трейлере нет.
Персонаж Хёрд Мера впервые появилась в фильме 2017 года «Лига справедливости», а затем стала одним из главных героев в «Аквамене» 2018 года вместе с Джейсоном Момоа. Летом прошлого года СМИ сообщали, что Хёрд «вырежут» из сиквела.
Во время суда против её бывшего мужа Джонни Деппа Хёрд заявляла, что её роль в «Аквамене и потерянном царстве» сильно сократилась. И даже за это ей пришлось сражаться со студией, поскольку её персонажа собирались вырезать вовсе.
Мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» запланирована на 20 декабря.
Как сообщал «ГлагоL», 1 июня 2022 года присяжные в ходе суда в американском городе Фэрфакс пришли к выводу, что Хёрд опорочила Джонни Деппа, представив его в публикации для Washington Post домашним тираном. При этом они частично признали и правоту актрисы. Ей присудили компенсацию в размере $2 млн. Хёрд, в свою очередь, должна выплатить компенсацию в размере $15 млн, из которых $5 млн — это судебные издержки. После этого стало известно, что Депп всё-таки снимется в шестом фильме франшизы «Пираты Карибского моря».