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34 минуты назад

Режиссер Дэвид Линч назвал эпоху кинотеатров завершившейся

Lenta.ru

Голливудский кинорежиссер Дэвид Линч назвал эпоху кинематографа завершившейся из-за стриминговых платформ. Свое мнение он выразил в интервью для французского издания Cahiers du Cinema.

Линч назвал эпоху кинотеатров завершившейся
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 77-летнего постановщика, точку в истории кинотеатров поставила пандемия коронавирусной инфекции. «Полнометражные фильмы переживают не лучшее время, их место заняли сериалы. Вы могли сесть перед экраном и ступить в новый мир. Теперь это история. Это огорчает», — заявил Линч.

Он также подчеркнул, что телевидение — это неплохо, но ему печально наблюдать процессы, происходящие с кинозалами. «Труднее всего прощаться с кинотеатрами. Искусству и сценарному мастерству крышка. Владельцы кинотеатров держатся из любви к кино. Все еще есть герои, которые сражаются за это», — добавил режиссер.

В январе текущего года канадский кинопостановщик Джеймс Кэмерон выразил противоположное мнение и порадовался возросшему интересу к кинотеатрам. Создатель фильма «Аватар: Путь воды» доволен, что его работа возродила желание посещать подобные учреждения культуры, и напомнил, что зрители по-прежнему ценят такой опыт.

Актеры,Джеймс Кэмерон,Дэвид Линч,
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