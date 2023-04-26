Умер режиссер и мультипликатор Валерий Фомин

Режиссер и художник-мультипликатор Валерий Фомин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщил в социальных сетях шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

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Причина смерти неизвестна.

«Блистательный режиссер, прародитель свердловской анимации, постановщик мультфильмов «Про Веру и Анфису», «Буренушка», «В гостях у деда Евлампия» и прочее. Лауреат Госпремии, лидер всеобщего рейтинга самого первого фестиваля в Тарусе (Суздале). Человек сложный, но талантливый. Много смешных историй осталось в памяти... Царствия небесного, дорогой Валерий Иваныч!» — написал Капков.

Валерий Фомин начал свою карьеру в 1965 году после окончания живописно-педагогическое отделения Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра. С 1965 по 1966 год он работал художником-мультипликатором в студии «Киевнаучфильм». В 1968-1971 года служил художником-постановщиком в Свердловском театре кукол. В 1971-м стал режиссером Свердловской киностудии.

В 1989 году Фомин начал работать в киностудии «А-фильм». Также он служил режиссером в Краснотурьинском театре кукол.

Художник наиболее известен по таким анимационным работам, как «Про Веру и Анфису», «Буренушка» и «Травяная западенка».