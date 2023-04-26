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Райан Гослинг боялся не справиться с ролью Кена в фильме «Барби»

Звезда «Ла-Ла Ленда» и «Драйва» Райан Гослинг сегодня заявил, что он не до конца был уверен, что справится с ролью Кена в грядущем блокбастере «Барби». По словам актёра, он не сразу поймал настроение и понял характер героя.

Райан Гослинг боялся не справиться с ролью Кена в фильме «Барби»
© Чемпионат.com

До этого я знал Кена только издалека. Я сомневался в своей «кенэнергии». Не мог её прочувствовать. Но Марго Робби и Грета Гервиг помогли мне выпустить её. А потом, в один прекрасный день, я обесцветил волосы и побрил ноги, и понимание ко мне всё-таки пришло.

При этом ранее Гослинг не раз говорил, что он был рождён для роли Кена. Ещё он в шутку отметил, что съёмки в «Барби» напоминали сон в розовой лихорадке. В один из съёмочных дней он начал задаваться вопросом, почему он просыпается со средством для искусственного загара на своих простынях. Райан добавил, что весь актёрский состав и вся съёмочная группа фильма — «блестящие люди» и что процесс съёмок был «действительно особенным».

Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года.

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