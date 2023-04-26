Феникс призвал не употреблять наркотики перед просмотром его фильма

«Кто-то из колледжа сказал мне, что некие друзья оттуда завели студенческую беседу о том, что хотят принять вызов, употребив и сходив посмотреть этот фильм. Я просто хочу сделать публичное объявление и сказать, чтобы никто не принимал перед просмотром этого чертового фильма!» — высказался Феникс.