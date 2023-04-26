Феникс призвал не употреблять наркотики перед просмотром его фильма

Хоакин Феникс призвал студентов не употреблять наркотики перед просмотром его нового фильма
Актер Хоакин Феникс в приуроченном к премьере драмы «Все страхи Бо» интервью призвал зрителей не употреблять наркотики перед просмотром фильма. Об этом пишет Rolling Loud.
«Кто-то из колледжа сказал мне, что некие друзья оттуда завели студенческую беседу о том, что хотят принять вызов, употребив и сходив посмотреть этот фильм. Я просто хочу сделать публичное объявление и сказать, чтобы никто не принимал перед просмотром этого чертового фильма!» — высказался Феникс.
Артист предостерег зрителей от просмотра фильма в состоянии измененного сознания, так как, по его словам, картина может «вывести из зоны комфорта». Феникс напомнил, что фильм идет около трех часов, а его сюжет может заставить впечатлительных зрителей обратиться к психологу.
Фильм компании A24 «Все страхи Бо» рассказывает о «параноике, который отправляется в эпическую одиссею», путешествие в родной город к своей матери. Его мировая премьера состоится 20 апреля 2023 года.