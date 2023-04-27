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Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

В Волгограде умер советский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили. Об этом рассказала выпускница учебного заведения Татьяна Глущенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
© Вечерняя Москва

— Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное, — говорится в сообщении.

Евгений Басилашвили прошел обучение в Грузинском государственном театральном институте. Он стал заслуженным артистом Грузинской СССР. Началом его творческой карьеры стала 20-летняя работа в русском ТЮЗе в Тбилиси. Затем до 1995 года он возглавлял театр юного зрителя в Волгограде, где являлся также режиссером.

В середине 90-х годов Евгений Басилашвили стал мастером в Волгоградском институте искусств и культуры. Он воспитал множество артистов.

Причины смерти Евгения Басилашвили пока не называются. О дате и месте похорон также информации нет.

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