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Cнявшийся в 450 фильмах индийский актер Мамуккойя упал на футболе в обморок и умер

Скончался индийский актер Мамуккойя. Артист был известен в основном комическими образами и за свою карьеру протяженностью свыше 40 лет снялся в более чем 450 картинах.

Cнявшийся в 450 фильмах индийский актер умер
© unsplash.com

Как сообщает The Indian Express, комик попал в больницу после сердечного приступа, случавшегося у Мамаккойи на футбольном матче - 76-летний ветеран экранов был там почетным гостем.

Мамуккойя родился в 1946 году. Еще школьником начал играть в театре, параллельно подрабатывая на лесопилке. В кино дебютировал в конце 70-х: "Кобра", "Мурали-молния", "Мараккар: Лев Аравийского моря", "Лихорадка", "Халяльная история любви", "Карма".

Лауреат множества национальных премий, в том числе как лучший актер, лучший актер второго плана, лучший комик.

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