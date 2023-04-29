Как развивалась карьера Ларисы Удовиченко

29 апреля свой день рождения отмечает советская и российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко.

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Будущая актриса родилась в 1955 году в городе Вена, в Австрии. Ее родители оба были уроженцами Ленинграда, однако отец был военным врачом по профессии, потому семья часто переезжала. По этой жен причине мать Ларисы, окончившая театральный институт так и не стала актрисой. После завершения службы отца в Австрии, вся семья переехала в Одессу. Помимо Ларисы, у Ивана Никоновича и Музы Алексеевны была еще одна дочь – старшая сестра актрисы – Яна.

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Родителей не стало, когда Лариса Ивановна была еще совсем юной. В школьные годы ее увлекали спорт и театр. Лариса добивалась хороших успехов в гимнастике, однако любовь к искусству перевесила. Уже будучи ученицей девятого класса она поступила в народную студию киноактера, организованную при Одесской киностудии.

Этот шаг во многом определил будущее юной звезды – именно там на нее обратил внимание режиссер Александр Павловский, пригласивший ее впоследствие сыграть в его фильме «Счастливый Кукушкин». Ларисе досталась роль школьницы Людмилочки. Не считая этой дебютной работы, Удовиченко еще дважды снималась в фильмах Павловского. Это были картины «И чёрт с нами» и «Ребёнок к ноябрю».

Карьера стремительно пошла в гору. Уже в десятом классе Лариса сыграла еще одну роль, хоть и эпизодическую, в фильме «Юлька». После такого успешного начала Удовиченко не задумываясь отправилась в Москву сразу после выпуска из школы. Там она подала документы во все театральные институты. Первым состоялся финальный отбор во ВГИКЕ, туда Лариса и поступила. Она попала в мастерскую Сергея Герасимова, который впоследствии пригласил ее сняться сразу в двух его картинах подряд – «Дочки-матери» (там актриса сыграла главную роль) и «Красное и черное».

Удовиченко немало снималась, однако настоящую славу ей принесла роль Маньки-Облигации в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя».

Кадр из фильма

За всю свою актерскую карьеру Лариса Ивановна Удовиченко снялась более чем в 120 картинах. Сама она выделяет для себя свою любимую работу – роль в фильме Владимира Зайкина «На кого Бог пошлёт».

Театральных работ у звезды мало, но они все же есть – спустя почти 30 лет актерской деятельности ей захотелось опробовать свои силы на сцене. Сама актриса признавалась, что ей было невозможно интересно, чем же так волшебен театр. И ее театральный дебют в спектакле Виталия Соломина «Сирена и Виктория» оказался вполне удачным. Позже Лариса сыграла еще в пяти разных спектаклях.