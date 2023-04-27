Уивер заверила, что не вернется к своей роли во франшизе "Чужого"

«Есть много молодых актеров, которые возьмутся за такого рода роли. Был «Чужой» Нила Бломкампа, в котором я хотела сняться, но у нас не получилось этого сделать. Так что этот корабль уплыл. Я безумно рада заниматься тем, что делаю сейчас. Свое время в космосе я истратила», — высказалась Уивер.