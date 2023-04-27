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39 минут назад

Сигурни Уивер заверила, что не вернется к своей роли во франшизе "Чужого"

Газета.Ru

Актриса Сигурни Уивер в разговоре с Total Film заверила, что не собирается возвращаться к роли Эллен Рипли в хоррор-франшизе «Чужой».

Уивер заверила, что не вернется к своей роли во франшизе "Чужого"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Есть много молодых актеров, которые возьмутся за такого рода роли. Был «Чужой» Нила Бломкампа, в котором я хотела сняться, но у нас не получилось этого сделать. Так что этот корабль уплыл. Я безумно рада заниматься тем, что делаю сейчас. Свое время в космосе я истратила», — высказалась Уивер.

9 марта 2023 года начались съемки нового «Чужого». За производство фильма возьмутся создатели оригинального фильма. Изначально планировалось, что съемки картины стартуют в начале февраля, но по неизвестным причинам студия 20th Century Studios и компания Ридли Скотта Scott Free решили передвинуть график.

Сценаристом и режиссером выступит Федерико Альварес («Не дыши»), а главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна». В настоящее время создатели держат в секрете, сколько продлятся съемки, о чем расскажет картина, а также когда состоится премьера. Но релиз фильма стоит ожидать не раньше 2024 года.

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