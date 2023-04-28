Пенелопе Крус – 49: ее лучшие роли

За свою более, чем 20-летнюю карьеру актриса сыграла во множестве хороших фильмов. В этом обзоре пятёрка лучших из них.

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Начиная с дебюта на большом экране в нашумевшем испанском ромкоме 1992-го года «Ветчина, ветчина», Пенелопа Крус постепенно становилась международной суперзвездой. Следующее десятилетие она провела в работе над фильмами легендарного испанского режиссёра Педро Альмодовара. В начале 2000-х её пригласили в Голливуд и сразу партнёршей к Тому Крузу в «Ванильное небо» (2001).

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2008-й стал для актрисы годом «Оскара», премию ей дали за лучшее исполнение женской роли второго плана в романтической комедии Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В нём, как и в «Ветчине, ветчине», она вновь разделила экран с будущим мужем Хавьером Бардемом. После этого проекта они уже не расставались. Из её недавних работ можно вспомнить драму Альмодовара «Параллельные матери» (2001) и дуэт с Антонио Бандерасом в комедийной драме «Главная роль» (2021). В этом году на экраны выйдет байопик «Феррари», где она сыграла жену знаменитого итальянского конструктора. Итак, пятёрка лучших киноработ Пенелопы Крус по версии портала кинокритиков Rotten Tomatoes.

«Открой глаза» (1997) – 85%

Фильм Алехандро Аменабара четыре года спустя после премьеры переснял Кэмерон Кроу как «Ванильное небо» (2001). Крус сыграла в обеих версиях героиню по имени София. Таинственная научно-фантастическая история повествует о жизни Сезара (Эдуардо Норьега) – мужчины, которому требуется операция по реконструкции лица после тяжёлой автокатастрофы. Находясь в тюрьме, он вспоминает время, проведённое с единственной настоящей любовью - Софией. Когда Сезар обсуждает прошлое с психотерапевтом, он снова пытается пережить их расставание.

«Возвращение» (2006) – 91%

Крус получила первую номинацию на «Оскар», сыграв в этой душераздирающей драме Педро Альмодовара. Её героиня Раймунда, защищая дочь, убивает мужа. Эта смерть запускает невероятную цепочку событий, всё больше и больше осложняя и без того непростую семейную историю Раймунды.

«Изящная эпоха» (1992) – 95%

Романтическая драма Фернандо Труэбы отметила второе появление Крус на большом экране. Она сыграла Лус, у которой завязываются отношения с Фернандо (Хорхе Санс) – солдатом-дезертиром в Испании 30-х годов.

Скрываясь на ферме, чтобы избежать наказания, герой резко меняется, когда приезжают четыре прекрасных дочери хозяина. И к несчастью, молодой человек влюбляется сразу во всех четырёх. Когда каждая из них отвечает Фернандо взаимностью, это ставит его перед непростым выбором.

«Боль и слава» (2019) – 96%

Один из недавних фильмов Педро Альмодовара, наполовину автобиографическая история. Антонио Бандерас изображает в ней испанского режиссёра в то время, когда его карьера находилась на перепутье.

По сюжету, Сальвадор Малло – стареющий кинематографист, начинающий подводить итоги жизни и творчества. Встретившись с несколькими людьми из прошлого, он переживает кризис среднего возраста, вспоминая мать (Крус), тяжелое детство и другие знаменательные события, сформировавшие его личность.

«Всё о моей матери» (1999) – 98%