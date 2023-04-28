$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

Актриса Асмус вспомнила, как из-за нее чуть не арестовали костюмершу сериала

Мира Маркина

Актриса Кристина Асмус рассказала, как из-за нее чуть не арестовали костюмершу сериала "РАЙцентр". Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Асмус вспомнила, как из-за нее чуть не арестовали костюмершу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка вспомнила, как после смены отдала костюм, на котором были пятна, имитирующие кровь. Костюмерша забрала одежду с собой, чтобы очистить ее от пятен, но по пути ее остановили сотрудники ДПС.

Скандал, который перевернул жизнь Кристины Асмус

Они попросили женщину открыть багажник и обнаружили в нем одежду в крови. Сотрудники были готовы отправить костюмершу в отделение, но ей удалось убедить их в том, что она работает в кино.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кристина Асмус попала в рейтинг самых сексуальных актрис.

Актеры,Кристина Асмус,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий