Асмус вспомнила, как из-за нее чуть не арестовали костюмершу

Актриса Кристина Асмус рассказала, как из-за нее чуть не арестовали костюмершу сериала "РАЙцентр". Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

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Артистка вспомнила, как после смены отдала костюм, на котором были пятна, имитирующие кровь. Костюмерша забрала одежду с собой, чтобы очистить ее от пятен, но по пути ее остановили сотрудники ДПС.

Они попросили женщину открыть багажник и обнаружили в нем одежду в крови. Сотрудники были готовы отправить костюмершу в отделение, но ей удалось убедить их в том, что она работает в кино.