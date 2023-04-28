Актеры, которые родились в нищете

Многие люди уверены, что для того, чтобы добиться популярности, нужно иметь богатых родителей или известных родственников. В английском языке даже появился термин nepo baby, который означает “детское кумовство”. Этим термином называют состоявшихся звезд с известными родителями.
Однако не все мировые знаменитости были nepo babies. Многие из них пережили тяжелое детство и провели его в нищете. Об актерах, которые смогли вырваться из бедности, — в материале “Рамблера”.
Будущий известный актер родился в Лос-Анджелесе в небогатой семье. Его родители развелись, когда ему был всего год и мать Лео осталась одна. Воспитывать сына ей помогала русская бабушка актера Елена Смирнова.
Мать Ди Каприо работала на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Сам он не жаловался на свое детство, но упоминал, что оно было не очень благополучным. Взрослые вовремя заметили стремление сына к актерскому мастерству и наняли ему агента. Вскоре его начали приглашать на съемки рекламы и шоу, а уже потом — в большое кино.
Родители Керри были связаны с музыкой — мать была певицей, а актер саксофонистом. Однако в этой сфере они не смогли прославиться и им пришлось сменит специальность. Отец актера работал бухгалтером и семья жила небогато, ведь у Керри было две старших сестры и брат. Когда отца уволили, семья переехала к своим родственникам, им приходилось жить в трейлере. Отец актера нашел работу на фабрике, а детям пришлось работать вместе с ним. Все четверо подростков шли на работу после школы и убирали территорию фабрики.
После этого тяжелого периода его отец нашел новую работу и тогда дела пошли в гору. Уже в юности Керри вместе с отцом работал на заводе и помогал ему.
Глядя на то, как выглядит актриса сейчас, сложно представить, что в детстве она росла в бедной семьей с 8 детьми. Ее мать и отец развелись, а потом она вышла замуж снова. Отчим актрисы работал водителем и получал маленькую зарплату. Поэтому его дети были вынуждены работать. Все день Паркер отдавала родителям. Те мечтали сделать звезд из своих детей и откладывали все на их образование. Как минимум, один из детей оправдал их ожидания.