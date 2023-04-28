Милославская вспомнила о домогательствах пожилого режиссера

Актриса Стася Милославская в эфире шоу #TABLЕШОУ на YouTube вспомнила, как столкнулась с домогательствами пожилого режиссера.

Артистка рассказала, как во время проб мужчина в возрасте попросил ее обнажить грудь. Милославская отказалась делать это и не стала сниматься в фильме.

По мнению Стаси, обнаженная натура в картине должна быть оправдана. Но если актрис оголяют на площадке лишь ради обнаженного тела, это неприемлемо.

Милославская отметила, что откровенные сцены смотрятся уместно в таких картинах, как "Мечтатели" и "Ускользающая красота".