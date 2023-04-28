Грин выиграла суд на миллион долларов о неснятом фильме

Голливудская актриса Ева Грин 28 апреля выиграла суд на миллион долларов о неснятом фильме «Патриот». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение Верховного суда Великобритании.

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После судебного разбирательства с киностудией White Lantern, не выплатившей ей $1 млн, суд склонился на сторону актрисы.

В 2019 году проект «Патриот» был приостановлен из-за проблем с финансированием. Грин обвинила кинокомпанию, занимавшуюся проектом, в невыплате своего гонорара, который по контракту она должна была получить даже в случае заморозки проекта.