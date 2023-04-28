Михалков рассказал, что не пользуется услугами стилистов
Режиссер Никита Михалков сообщил в беседе с mk.ru, что не пользуется услугами стилистов.
Михалков признался, что одевается сам для светских мероприятий. Также звезда рассказал о своем самочувствие. Он заявил, что с ним все хорошо. Артист вместе с женой Татьяной посетил модное шоу, состоявшееся в рамках 45-го ММКФ.
На шоу Михалкова прокомментировала состояние сферы моды после введения западных санкций. Модель не отрицает, что индустрия многого лишилась, однако она видит в ситуации и положительные стороны.
«Жалко, что ушли масс-маркеты с низкими ценами, потому что мы в нашей стране еще не сделали такую национальную марку, доступную и по низким ценам. Но, с другой стороны, пришло много брендов через интернет-площадки, стало больше возможностей», — поделилась Михалкова.