Михалков рассказал, что не пользуется услугами стилистов

«Жалко, что ушли масс-маркеты с низкими ценами, потому что мы в нашей стране еще не сделали такую национальную марку, доступную и по низким ценам. Но, с другой стороны, пришло много брендов через интернет-площадки, стало больше возможностей», — поделилась Михалкова.