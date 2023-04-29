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«Я принципиально не читаю»: Нагиев о работе в кино

Сейчас в Сети активно обсуждают работу Дмитрия Нагиева и его гонорар. Многие возмущены, что артист, являясь самым высокооплачиваемым в стране, позволяет себе отъезд в непростое для России время.

«Я принципиально не читаю»: Нагиев о работе в кино
© Popcake.tv

Однако Нагиев не читает слухи и предпочитает никак не комментировать все, о чем пишут.

Мы подняли архивы и узнали, как артист относится к своей работе в кино.

Как правило, работа обычного артиста на съемках фильмов и сериалов начинается с тщательной подготовки, но не Дмитрия Нагиева.

Актер изучает сценарий и анализирует свою роль, чтобы полностью погрузиться в образ персонажа, только в день съемок.

«Я принципиально не читаю сценарий, потому что для меня каждый съемочный день столько сюрпризов в себе таит. Я даже не знаю, кто будет моя партнерша завтра», – делился как-то с журналистами Нагиев.

Несмотря на это, на съемочной площадке Дмитрий Нагиев проявляет высокую профессиональную подготовку и ответственность. Он всегда приходит на съемки вовремя. Актер умеет быстро переключаться между различными эмоциональными состояниями и отлично справляется с любыми задачами, которые ставят перед ним режиссеры.

Кроме того, Дмитрий Нагиев отличается терпением и уважительным отношением к своим коллегам. Он всегда готов помочь и поддержать, если кто-то нуждается в его помощи. Благодаря этому, работа на съемочной площадке проходит гладко и без проблем.

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