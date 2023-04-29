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Умер актер и телеведущий Сергей Колесников

Актер и телеведущий, Заслуженный артист РФ Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет. Это подтвердил «Звезде» его сын.

Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
© ТК «Звезда»

О причинах смерти артиста пока не сообщается. У него осталось двое сыновей и три внучки.

Колесников известен как ведущий программы «Фазенда». Также он играл в театре, кино, участвовал в дубляже. На его счету роли в российских сериалах «Дальнобойщики», «Сыщики» и «Петербургские тайны». Актер снимался и за рубежом - в его фильмографии такие голливудские картины как «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море», «Замерзшие души», а также британский сериал «МакМафия».

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