Мишель Пфайффер празднует 65-летие

Мишель Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в Калифорнии. Её актёрская карьера началась с ролей в сериалах. Артистка широко известна по таким проектам, как «Лицо со шрамом», «Иствикские ведьмы», «Опасные связи», «Бэтмен возвращается», «мама!», «Белый Олеандр», «Малефисента: Владычица тьмы». Она была удостоена «Золотого глобуса», награды Британской киноакадемии и «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Мишель Пфайффер не раз попадала в список «50 самых красивых людей мира» по версии журнала People.

© Кадр из фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В подростковом возрасте будущая актриса победила в нескольких конкурсах красоты. Окончив школу, Мишель Пфайффер около года училась на судебного стенографиста в колледже Голден Вест и работала в супермаркете Vons, после чего решила стать актрисой.

Видео дня

Она начала появляться на телевидении, играя в таких сериалах, как «Великие представления», «АВС Специально после школы» и «Остров фантазий».

В 1980-м Пфайффер снялась в фильме «Пропадая от любви». В том же году актриса появилась на экране в комедии «Голливудские рыцари».

Первой прорывной работой артистки стала роль Эльвиры в криминальной драме «Лицо со шрамом» режиссёра Брайана Де Пальмы с Аль Пачино в главной роли.

В следующие годы Мишель Пфайффер появлялась в таких фильмах, как «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Опасные связи», «Замужем за мафией», «Фрэнки и Джонни».

В 1990-м Пфайффер сыграла Катю Орлову в ленте «Русский отдел». Для этой роли актрисе необходимо было изображать русский акцент.

Важной работой в карьере Мишель Пфайффер стала роль Женщины-кошки в фантастическом фильме Тима Бёртона «Бэтмен возвращается».

Мишель Пфайффер была награждена Британской киноакадемией за роль в «Опасных связях», получила «Золотой глобус» за работу в картине «Знаменитые братья Бейкер», а также удостоилась «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за роль в ленте «Поле любви».