Николсон появился на публике впервые за полтора года

В США на публике впервые за долгое время появился актер Джек Николсон. Он посетил баскетбольный матч, заняв свое привычное место в первом ряду.

© ТК «Звезда»

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, которому неделю назад исполнилось 86 лет, ведет замкнутый и уединенный образ жизни.

Сообщается, что некоторые его друзья имеют опасения относительно возможности развития слабоумия в его возрасте. В течение полутора лет он не появлялся на публике, проводит дни в одиночестве и не общается с семьей.