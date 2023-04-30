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Актер Николсон появился на публике впервые за полтора года

В США на публике впервые за долгое время появился актер Джек Николсон. Он посетил баскетбольный матч, заняв свое привычное место в первом ряду.

Николсон появился на публике впервые за полтора года
© ТК «Звезда»

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, которому неделю назад исполнилось 86 лет, ведет замкнутый и уединенный образ жизни.

Сообщается, что некоторые его друзья имеют опасения относительно возможности развития слабоумия в его возрасте. В течение полутора лет он не появлялся на публике, проводит дни в одиночестве и не общается с семьей.

Ранее сообщалось, что лобно-височная деменция прогрессирует у киноактера Брюса Уиллиса. Об это информировала его семья. Отмечается, что состояние актера ухудшается, свою карьеру он завершил в марте 2022 года.

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