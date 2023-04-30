Егор Кончаловский — о съемках драмы "Большой дом"

…Комната на съемочной площадке погружена в полумрак - сквозь окна во внешний мир не должно проникать даже отсвета от буржуйки, стекла заклеены бумажными крестами, ставшими символами блокады. На стенах - афиши концертов, напоминающие о прошлой, мирной жизни. Лежащая на железной кровати женщина с трепетом принимает кусок хлеба, который принес сын, молодой чекист Михаил Широков…

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… Просторный кабинет, залитый солнечным светом. На стенах портреты вождя пролетариата Ленина и "железного" Феликса Дзержинского. На столе ворох папок с уголовными делами, книга Данте "Ад", старая, с двумя старыми дырками от пуль. Перекидной календарь 1965 года…

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"Дважды ретрофильм", - так называют авторы "Большой дом". История героев начинается в блокадном Ленинграде. Развязка наступает в 1965 году. В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, волей сценаристов переплетенные в единую драматургическую спираль.

Одно из дел - о сотрудничавшей с абвером банде "ЗИГ-ЗАГ" ("Защитники интересов Германии - Знамя Адольфа Гитлера"), которая, наладив масштабный выпуск поддельных карточек, похитила в умирающем от голода городе около 17 тонн продуктов. Другое дело - Алексея Круглова, ревизора РОНО, которому фашисты прочили место губернатора Ленинграда. Еще одно расследование уже получило отражение в кино - в 1967 году, по горячим следам вышел детектив "Два билета на дневной сеанс" о директоре Ленинградской областной оптово-торговой базы Георгии Зуйкове, который занимаясь распределением продовольствия, скупал за бесценок у умирающих ленинградцев драгоценности и картины. И наконец, дело о злодеяниях под Гатчиной карательного отряда ГФП-520, в рядах которого был завербованный немцами военнопленный Александр Строганов по кличке Граф.

Именно он, постаревший на двадцать лет, вошел в залитый солнцем кабинет в Большом доме. Этот момент для скромного киномеханика ленинградского кинотеатра, а на деле диверсанта Графа стал началом его бесславного конца…

Кабинет следователя снимали в одном из заброшенных питерских усадебных дворцов, блокадную комнату - тоже не в павильоне, а в реальной квартире, стены которой наверняка хранят память о 900 блокадных днях, и от этого происходящее на съемочной площадке обретает особый градус правдивости. Создатели "Большого дома" добиваются качества большого кино, хотя скорость почти что астрономическая - порой за смену удается снять 11 сцен. Но режиссер фильма Егор Кончаловский увлечен проектом.

Егор, название фильма "Большой дом" для петербуржцев звучит зловеще. Все-таки в народном сознании оно ассоциируется с репрессивной деятельностью в сталинское время органов госбезопасности, которые располагаются в этом здании на Литейном проспекте.

Егор Кончаловский: Да, последние 30 или, может быть даже 40 лет, деятельность НКВД, КГБ сводят к ГУЛАГу, репрессиям, чисткам, делу врачей и так далее. Безусловно, все это было, и забывать об этом нельзя. Но КГБ не был исключительно репрессивным органом. Кстати, в рядах КГБ чистки тоже были и вполне серьезные. Но мне было интересно посмотреть с другой стороны на деятельность чекистов, среди которых было немало действительно достойнейших людей. Не обязательно безупречных, но при этом преданных, честных, которые защищали блокадный Ленинград от различного рода врагов изнутри.

И вообще мне кажется, что надо на нашу историю начинать смотреть несколько по-другому. Не в том смысле, что все оправдывать и убеждать, какая была прекрасная жизнь. Но и не перечеркивать черной краской целую эпоху. Да, - надо признать, - вот такая у нашей страны история. Был один политический строй, потом случилась революция, жестокое, в каких-то вещах бесчеловечное явление. Но это был путь, который в конечном-то счете вел к величию страны в годы советской власти. И к победе над нацизмом. Надо раз за разом всем напоминать, что эту победу именно мы одержали. А если говорить о помощи союзников, так называемых, то давайте вспомним, что они уже через несколько месяцев после мая 1945 года совершенно спокойно брали к себе на работу вчерашних эсэсовцев. Так что хочется говорить об этой эпохе, как о великой, со всеми ее положительными и отрицательными сторонами.

Если говорить о чекистах, то даже трудно себе представить, перед каким искушением оказывался сотрудник госбезопасности, когда при обыске в квартире обнаруживал тонны продуктов…

Егор Кончаловский: И сотрудники НКВД точно также недоедали, как и другие ленинградцы. А те дополнительные пайки, которые им давали, по словам наших консультантов, они отдавали своим близким.

В картине есть сцена, когда наш молодой герой везет на склад изъятые у преступников продукты. В какой-то момент ему становится плохо от хлебного духа, которым наполнилась машина - Михаил уже несколько дней не ел, отдавая свой паек маленькой сестре. Он остановился, чтобы отдышаться. И в этот момент из развалин выходят голодные дети. Широков поделился с ним хлебом, прекрасно отдавая себе отчет, как сильно он рискует.

Самое простое - отмахнуться: "воронки", "аресты", "репрессии". А если вдуматься, что значит поддерживать порядок в городе, в котором были и мошенники, подделывающие продуктовые талоны, и диверсанты, и сигнальщики, подававшие условные знаки немецкой авиации, и, наконец, небезызвестные людоеды.

Ну, про людоедов и диверсантов рассказано много. А вот история назначенного немцами губернатора Ленинграда - не столь известна. Удивительна его самонадеянность. Чего стоит его фраза, которой он выдал себя: "Если вы увидите по Невскому едет автомобиль или карета со свастикой, то знайте, что в них еду я. Смело снимайте шляпу и подходите".

Егор Кончаловский: В какой-то степени этот человек у нас комичный персонаж. Потому что удивительно боится того, что ему предстоит, но отказаться от этой "чести" он уже не может. Другое дело, откуда у людей была такая наивная иллюзия, что им позволят управлять новым, нацистским Петербургом? Я убежден: таких людей, как Круглов (в нашем варианте его зовут Кругловский) немцы пустили бы в расход. Они абсолютно никому не нужны. Как и сама Россия. Если бы планы Третьего рейха осуществились бы, оставшихся в живых советских граждан ждала бы совершенно другая форма существования.

Но людям свойственно испытывать иллюзии. И сегодня мы видим все то же самое…

Несостоявшийся "губернатор", возможно, фигура в духе гоголевского "Ревизора". Но не таков Строганов по кличке Граф, тоже реальный персонаж, который в составе карательного отряда расстреливал партизан. Но по словам Артура Вахи, у его героя есть своя "правда" - Строганов мстит за репрессированных родителей, за украденную молодость.

Егор Кончаловский: В том-то и дело, что мы не хотим делать одномерное, плоское кино. Кто-то из наших противников может вызывать жалость, сочувствие, кто-то уважение, а в какие-то моменты, даже восхищение.

К сожалению, на этих съемках я не была, но наслышана, что вы сыграли патологоанатома…

Егор Кончаловский: Если честно, я люблю вот так безответственно появляться в своих картинах. Артист я слабый, поэтому всегда ищу себе роль на два-три слова, чтобы не испортить сцену. Но тем не менее мой персонаж дает маленькую ниточку нашим героям в процессе поиска нехороших людей.

Кстати, соавтор сценария, Мирослав Станкович сыграл людоеда. И когда он останавливался в квартире, которую я снимаю в Петербурге, у нас родилась мрачная шутка, что людоед и патологоанатом снимали небольшую квартирку на 2-й Советской, вечерами им было о чем поговорить. Что истинная правда, поскольку мы и в процессе съемок продолжали работу над сценарием.

Главных антагонистов, чекиста Широкова и карателя Строганова, в 1942 году играют Илья Коробко и Никита Волков, а в 1965 - Борис Хвошнянский и Артур Ваха.

Егор Кончаловский: Признаюсь, они не сразу появились в нашем списке. Пробы длились достаточно долго, и когда, казалось бы, актерский состав на главные роли сложился, от него пришлось отказаться, потому что не сошлись по датам съемок. Это действительно сегодня очень большая проблема в кинематографе - составить внятный график с артистами. Сейчас достаточно много проектов в запуске, артисты нарасхват. Зачастую приходится идти на компромисс. У меня произошла пара таких замен, и, должен заметить, я рад, что именно так все сложилось. Особенно с одним маленьким героем, Витькой Вороновым. Когда "слетел" юный актер на эту роль, мы ужасно расстроились. Но нашли другого, Мирослава Харина, и вся группа в него буквально влюбилась…

Егор Кончаловский: Это и организационно, и экономически важно - все-таки мы снимаем в Петербурге. Но, главное, хотелось, извините за грубое выражение, каких-то незаезженных лиц. Поэтому мы отказались от звезд, не считая Виталия Кищенко - с ним мне очень хотелось поработать. Я очень много прекрасных актеров повстречал на этом проекте.

В "блокадном кино" один из самых сложных моментов - подобрать "аутентичные" лица…