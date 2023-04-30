Екатерина Волкова: «Меня земля успокаивает»
Звезда фильмов «Вдох-выдох», «Чужие и близкие», «Скорая помощь» рассказала WomanHit.ru о том, чем она занимается в свободное от съемок время.
Актриса Екатерина Волкова обычно ассоциируется со светом софитов и красными дорожками. Однако, как выяснилось, звезда фильмов «Вдох-выдох», «Чужие и близкие», «Скорая помощь» в свободное от съемок время обожает возиться на своем приусадебном участке.
- Вы действительно любите сажать растения?
- Обожаю. У меня есть мания такая. Мне некуда уже сажать. У меня огород, куры. Я купила землю в деревне, бывший пионерский лагерь, и там, видимо, было много захоронено зданий от пионерского лагеря, и нормальной земли там очень мало, одни камни. Что было делать? Привезла землю. Не поверите, я люблю ее покупать, землю. Я даже сейчас заказала пакетики гумуса. Слушаю всяких тёток, которые пишут в журналы типа «Сад и огород». Там такие мастерицы классные, они выращивают такие цветы невероятные. Я учусь у них и пробую сама. Меня земля успокаивает.
- Ну, рано еще о земле думать.
- Мне моя мама еще давно сказала: «И тебя с возрастом к земле потянет». У меня так и произошло — сажала-сажала в огороде на локдауне, проходил полный цикл — от семечки, до рассады и теплицы. И я поняла, что мне больше нравится сажать, чем снимать овощные плоды. Я уже остываю, когда надо их есть. Но с другой стороны: послать за огурчиками детей — это всегда приятно. Чтобы они тоже видели, что это не на витрине растет, а что это надо полить, удобрить, сорняк выдернуть. Мне кажется, это тоже воспитание. Я же сама в деревне выросла, пусть и дети поймут, что это такое.