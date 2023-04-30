Волкова: «Меня земля успокаивает»

Звезда фильмов «Вдох-выдох», «Чужие и близкие», «Скорая помощь» рассказала WomanHit.ru о том, чем она занимается в свободное от съемок время.

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Актриса Екатерина Волкова обычно ассоциируется со светом софитов и красными дорожками. Однако, как выяснилось, звезда фильмов «Вдох-выдох», «Чужие и близкие», «Скорая помощь» в свободное от съемок время обожает возиться на своем приусадебном участке.

- Вы действительно любите сажать растения?

- Обожаю. У меня есть мания такая. Мне некуда уже сажать. У меня огород, куры. Я купила землю в деревне, бывший пионерский лагерь, и там, видимо, было много захоронено зданий от пионерского лагеря, и нормальной земли там очень мало, одни камни. Что было делать? Привезла землю. Не поверите, я люблю ее покупать, землю. Я даже сейчас заказала пакетики гумуса. Слушаю всяких тёток, которые пишут в журналы типа «Сад и огород». Там такие мастерицы классные, они выращивают такие цветы невероятные. Я учусь у них и пробую сама. Меня земля успокаивает.

- Ну, рано еще о земле думать.