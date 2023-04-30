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Скончался скандальный американский актер Фрэнк Аграма

Скандально известный актер Фарух «Фрэнк» Аграма ушел из жизни. Режиссеру и продюсеру египетского происхождения было 93 года.

Скончался скандальный американский актер Фрэнк Аграма
© Слово и Дело

Он был создателем таких фильмов, как «Восстание мумии», «Друг крестного отца» и «Королева Конг». Также режиссер основал компанию Harmony Gold USA Inc. и занимался проектами франшиз «Роботех» и «Драконий жемчуг». Аграма дебютировал в качестве актера еще в 40-х годах, передает Variety.

Звезда при жизни влипала в разные финансовые скандалы из-за уклонений от уплаты налогов. В 2016 году он получил три года тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро за схему по покупке прав на фильмы и манипуляции с офшорами. Но артисту удалось избежать срока, а ряд обвинений против него был снят из-за давности происходившего.

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