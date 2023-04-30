Актер Арнольд Шварценеггер в восторге от новой части «Стражей Галактики»
Американская студия Marvel 22 апреля показала фильм «Стражи Галактики — 3». Продолжение истории Звездного Лорда и его друзей привела в восторг многих зрителей. В их числе оказался и американский актер Арнольд Шварценеггер.
Говоря о новом фильме режиссера Джеймса Ганна в социальных сетях, звезда «Терминатора» призналась, что лента произвела на нее очень хорошее впечатление.
«Посмотрел вчера вечером и это вау», — написал Шварценеггер.
Актер похвалил исполнителя главной роли Криса Пратта, который также приходится ему зятем. Шварценеггер признался, что гордится новой работой своего родственника, и отметил, что фильм оказался идеальной смесью комедии и экшена.