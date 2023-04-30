Арнольд Шварценеггер в восторге от новой части «Стражей Галактики»

Американская студия Marvel 22 апреля показала фильм «Стражи Галактики — 3». Продолжение истории Звездного Лорда и его друзей привела в восторг многих зрителей. В их числе оказался и американский актер Арнольд Шварценеггер.

Говоря о новом фильме режиссера Джеймса Ганна в социальных сетях, звезда «Терминатора» призналась, что лента произвела на нее очень хорошее впечатление.

«Посмотрел вчера вечером и это вау», — написал Шварценеггер.