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Актер Арнольд Шварценеггер в восторге  от новой части «Стражей Галактики»

Американская студия Marvel 22 апреля показала фильм «Стражи Галактики — 3». Продолжение истории Звездного Лорда и его друзей привела в восторг многих зрителей. В их числе оказался и американский актер Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер в восторге от новой части «Стражей Галактики»
© Слово и Дело

Говоря о новом фильме режиссера Джеймса Ганна в социальных сетях, звезда «Терминатора» призналась, что лента произвела на нее очень хорошее впечатление.

«Посмотрел вчера вечером и это вау», — написал Шварценеггер.

Актер похвалил исполнителя главной роли Криса Пратта, который также приходится ему зятем. Шварценеггер признался, что гордится новой работой своего родственника, и отметил, что фильм оказался идеальной смесью комедии и экшена.

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