10 знаменитостей, которые работали на обычной работе

Звезды первой величины производят впечатление недосягаемых счастливчиков, словно весь мир у их ног и так было всегда.

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Но дорога к славе зачастую лежит через кассу супермаркета (и утомительные прослушивания).

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Хью Джекман

Не успел Хью выпуститься из школы, как ему предстоял переезд из Австралии в Великобританию. Педагогическая карьера 18-летнего парня стартовала в 1987 году в престижной школе в Аппингеме. Формально Росомаха занимал лишь должность помощника учителя, но на деле ему приходилось выступать в качестве тренера спортивных команд и проводить занятия по физической культуре, а также временами вести английский и драматургию. История получила огласку, когда актер узнал своего бывшего ученика в светском репортере.

Кейт Уинслет

Звезде «Титаника» пришлось пробивать путь к славе упорным трудом: в 18 лет Кейт уже обеспечивала себя сама и между кастингами успевала работать в общепите. Будущая звезда устроилась в небольшую закусочную в родном городе — британском Рединге, где делала сэндвичи. В конце концов Кейт прошла прослушивание в полный метр — «Небесные создания». В одном из интервью она призналась, что, когда узнала радостную новость по телефону, разрыдалась так, что ее отправили домой. А больше на прежнюю работу Уинслет не вернулась.

Джордж Клуни

Джордж Клуни собирался стать журналистом, но учеба его не увлекала. Однажды будущий актер оказался на съемках фильма и понял, что хочет связать жизнь с Голливудом. Своего счастливого часа Джорджу пришлось ждать целых два года, в конце концов ему удалось получить роль любвеобильного доктора в популярном ситкоме «Клиника». А в ожидании чуда парень брался за любую работу и даже успел попробовать себя продавцом женской обуви. Джордж этого отнюдь не стесняется, а ловко вставляет в интервью. Мол, женщины всегда врут о своем размере. Кто бы говорил!

Сандра Буллок

Как и многие звезды, Сандра была вынуждена не только искать себя, но и кормить. В свободное от работы время девушка активно ходила по прослушиваниям, при этом она, можно сказать, сделала карьеру в нью-йоркском ресторане, поднявшись от должности гардеробщицы до хостес. Невероятно, но в 80-х коллегой Сандры Буллок была юная нерадивая официантка, будущая звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж.

Крис Пратт

Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Звездному лорду из «Стражей Галактики» не на что было снимать жилье. Но актер ни о чем не жалеет, о его приключениях можно было бы снять отдельный фильм. Юный Крис отправился на Гавайи вместе с другом — денег у парней не было, и сперва они жили в палатке, а затем перебрались в фургон. Но и в райском уголке нужно было на что-то жить: оплачивать еду и бензин. Среди подработок будущего актера значились частные вечеринки, где он развлекал гостей стриптизом. При этом Крис Пратт уверен, что в серьезный стрип-клуб его бы не взяли. К слову, Ченнинг Татум, в отличие от коллеги по цеху, когда-то танцевал для дам профессионально.

Мишель Пфайффер

Скромные доходы не позволяли родителям Мишель содержать дочь-студентку, поэтому будущей звезде приходилось обеспечивать себя самостоятельно. Учебу на юридическом она совмещала с должностью кассира в супермаркете. Правда, до диплома дело так и не дошло: девушка стала ходить на прослушивания, участвовать в конкурсах красоты и грезить об актерской карьере. Похоже, что мечты сбываются!

Джейк Джилленхол

У Джейка проблем со связями в кинобизнесе не было с самого детства: отец работал режиссером, а мать писала сценарии. Более того, юный Джилленхол снимался с 11 лет. Тем не менее родители не давали подростку спуска и советовали проводить лето с пользой. Свои карманные деньги парень зарабатывал на пляже, будучи спасателем.

Эванджелин Лилли

Звезда «Остаться в живых» до актерской карьеры пробовала себя в качестве стюардессы. Правда, проработала бортпроводником недолго — об этом она рассказала на вечернем шоу Джонатана Росса: «Обучение длится шесть недель. Я занималась этим два месяца, а потом заявилась на рейс в Германию без паспорта и подумала: "Я не думаю, что эта работа для меня", — и уволилась». И поверьте, вы бы не хотели встретить красотку во время путешествия: Эванджелин призналась, что мстила грубым пассажирам оригинальным способом — слегка подпортив воздух, проходя мимо. И да, это именно то, о чем вы подумали.

Джулия Робертс

Звезда «Красотки» с малых лет стремилась к самостоятельности и, когда стала достаточно взрослой, устроилась в кафе-мороженое, один из пунктов популярной во всем мире сети. Говорят, Джулия работу любила. Еще бы, ведь она могла лакомиться десертом когда захочет. Кто знает, возможно, именно подработка обеспечила ей дальнейший успех, ведь прорывом в ее карьере как раз стала роль официантки в «Мистической пицце».

Брэдли Купер