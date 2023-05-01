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Юлия Пересильд изменилась до неузнаваемости

Юлия Пересильд получила роль своей мечты.

Юлия Пересильд изменилась до неузнаваемости
© New Magazine

Юлия Пересильд – эффектная блондинка с выразительными чертами лица. Такой ее привыкли видеть поклонники. Интересно, что актриса никогда кардинально не меняла свой имидж даже ради роли. Но на днях в сети появилось фото, на котором Юлия предстала с пышной рыжей копной волос. Некоторые пряди заплетены в косы. На ее лице были веснушки. Как оказалось, звезда будет сниматься в детской сказке и исполнит роль Бабы Яги. Актриса призналась, что давно мечтала сняться в сказке.

«Наконец- то роль мечты – молодая Баба Яга. И да, я давно хотела сняться в сказке – и вот!», – поделилась новостью Пересильд.

New Magazine

Поклонники остались в восторге от нового образа знаменитости. Актрису сравнили с Аллой Пугачевой в молодости. Кстати, Пересильд с пышными рыжими волосами, и правда, очень похожа на Примадонну. Фолловеры уже с нетерпением ждут, когда выйдет фильм, чтобы посмотреть на Юлию в роли Бабы Яги. Она не стала рассказывать никаких подробностей. Призналась, что над съемками нового фильма работает продюсерская компания, с которой у нее уже однажды был опыт. Совместная работа была в 2021 году и этот опыт актриса называет «космическим». Это фильм «Вызов», который в этом году вышел в прокат.

Некоторые сцены из фильма были сняты в космосе. Юлия сыграла роль торакального хирурга, которому пришлось лететь в космос, чтобы спасти жизнь космонавта.

«Я никогда не думала про космос, не хотела прыгать с парашютом, я вообще не адреналиновый человек. Но в кино всегда готова рисковать. Узнав про этот проект, я, конечно, тоже отправила письмо с заявкой на участие. И было даже немного обидно, что я точно не входила в список фаворитов на эту роль. Именно тогда мое внутреннее «я» сказало: «Раз так, значит, я и полечу!», – рассказывала Юлия.

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