Юлия Пересильд изменилась до неузнаваемости
Юлия Пересильд получила роль своей мечты.
Юлия Пересильд – эффектная блондинка с выразительными чертами лица. Такой ее привыкли видеть поклонники. Интересно, что актриса никогда кардинально не меняла свой имидж даже ради роли. Но на днях в сети появилось фото, на котором Юлия предстала с пышной рыжей копной волос. Некоторые пряди заплетены в косы. На ее лице были веснушки. Как оказалось, звезда будет сниматься в детской сказке и исполнит роль Бабы Яги. Актриса призналась, что давно мечтала сняться в сказке.
«Наконец- то роль мечты – молодая Баба Яга. И да, я давно хотела сняться в сказке – и вот!», – поделилась новостью Пересильд.
Поклонники остались в восторге от нового образа знаменитости. Актрису сравнили с Аллой Пугачевой в молодости. Кстати, Пересильд с пышными рыжими волосами, и правда, очень похожа на Примадонну. Фолловеры уже с нетерпением ждут, когда выйдет фильм, чтобы посмотреть на Юлию в роли Бабы Яги. Она не стала рассказывать никаких подробностей. Призналась, что над съемками нового фильма работает продюсерская компания, с которой у нее уже однажды был опыт. Совместная работа была в 2021 году и этот опыт актриса называет «космическим». Это фильм «Вызов», который в этом году вышел в прокат.
Некоторые сцены из фильма были сняты в космосе. Юлия сыграла роль торакального хирурга, которому пришлось лететь в космос, чтобы спасти жизнь космонавта.
«Я никогда не думала про космос, не хотела прыгать с парашютом, я вообще не адреналиновый человек. Но в кино всегда готова рисковать. Узнав про этот проект, я, конечно, тоже отправила письмо с заявкой на участие. И было даже немного обидно, что я точно не входила в список фаворитов на эту роль. Именно тогда мое внутреннее «я» сказало: «Раз так, значит, я и полечу!», – рассказывала Юлия.