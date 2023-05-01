Юлия Пересильд изменилась до неузнаваемости

Юлия Пересильд – эффектная блондинка с выразительными чертами лица. Такой ее привыкли видеть поклонники. Интересно, что актриса никогда кардинально не меняла свой имидж даже ради роли. Но на днях в сети появилось фото, на котором Юлия предстала с пышной рыжей копной волос. Некоторые пряди заплетены в косы. На ее лице были веснушки. Как оказалось, звезда будет сниматься в детской сказке и исполнит роль Бабы Яги. Актриса призналась, что давно мечтала сняться в сказке.

Поклонники остались в восторге от нового образа знаменитости. Актрису сравнили с Аллой Пугачевой в молодости. Кстати, Пересильд с пышными рыжими волосами, и правда, очень похожа на Примадонну. Фолловеры уже с нетерпением ждут, когда выйдет фильм, чтобы посмотреть на Юлию в роли Бабы Яги. Она не стала рассказывать никаких подробностей. Призналась, что над съемками нового фильма работает продюсерская компания, с которой у нее уже однажды был опыт. Совместная работа была в 2021 году и этот опыт актриса называет «космическим». Это фильм «Вызов», который в этом году вышел в прокат.