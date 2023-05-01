Тяжелобольной Джек Николсон пообщался с фанатами

86-летний американский актер Джек Николсон впервые за 18 месяцев появился на публике. Вместе с сыном Реем он пришел на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Мемфис Гриззлис». Артист является фанатом «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Американцы с воодушевлением встретили звезду фильма «Сияние». После матча артист сфотографировался с поклонниками и даже потратил некоторое время на разговоры с ними.

Николсон перестал вести активную публичную жизнь некоторое время назад. По слухам, он тяжело болен – страдает деменцией. Но официального подтверждения этой информации нет. Журналисты писали, что в последние годы он практические не выходит из своего особняка на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе и встречается лишь с близкими друзьями и детьми.