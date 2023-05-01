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Warner Bros. готовится выдвинуть Леди Гагу на Оскар за роль в сиквеле "Джокера"

Фильм еще не вышел, но продюсеры уже в восторге от игры актрисы.

Warner Bros. готовится выдвинуть Леди Гагу на Оскар
© Inc-News

Роль злодейки Харли Квинн в сиквеле "Джокера" целиком и полностью удалась Леди Гаге. Так считают продюсеры кинокомпании.

Там просто в восторге от талантов и трудолюбия актрисы, которой удалось воплотить реалистичный образ главой злодейки.

Фильм еще не вышел, но в компании уже составляют список номинаций на Оскар, на который "Джокер" будет заявляться.

По сообщениям голливудских таблоидов, в этом списке место Леди Гаги уже прочно забронировано.

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