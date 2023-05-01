Warner Bros. готовится выдвинуть Леди Гагу на Оскар

Фильм еще не вышел, но продюсеры уже в восторге от игры актрисы.

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Роль злодейки Харли Квинн в сиквеле "Джокера" целиком и полностью удалась Леди Гаге. Так считают продюсеры кинокомпании.

Там просто в восторге от талантов и трудолюбия актрисы, которой удалось воплотить реалистичный образ главой злодейки.

Фильм еще не вышел, но в компании уже составляют список номинаций на Оскар, на который "Джокер" будет заявляться.