Warner Bros. готовится выдвинуть Леди Гагу на Оскар за роль в сиквеле "Джокера"
Фильм еще не вышел, но продюсеры уже в восторге от игры актрисы.
Роль злодейки Харли Квинн в сиквеле "Джокера" целиком и полностью удалась Леди Гаге. Так считают продюсеры кинокомпании.
Там просто в восторге от талантов и трудолюбия актрисы, которой удалось воплотить реалистичный образ главой злодейки.
Фильм еще не вышел, но в компании уже составляют список номинаций на Оскар, на который "Джокер" будет заявляться.
По сообщениям голливудских таблоидов, в этом списке место Леди Гаги уже прочно забронировано.