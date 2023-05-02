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Умер актер Петер Лилиенталь

В Мюнхене в возрасте 93 лет скончался Петер Лилиенталь, немецкий актер, режиссер, сценарист, заметный представитель новой волны национального кино 60-70-х годов. Некролог публикует Kurier, не назвав причину.

Умер актер Петер Лилиенталь
© Российская Газета

Лилиенталь родился в 1929 году в Берлине в семье театральных художников. Еврейские корни матери семейства вынудили их в 1939-м бежать в Уругвай. Петер закончил школу и университет в Монтевидео, студентом начал снимать короткометражки.

В 1961-м Лилиенталь поступил в Берлинский художественный университет, двумя годами ранее сняв свой первый полноценный фильм - это была документальная лента. Работал на радио, на ТВ - снимал и документальные фильмы, и игровые - с конца 60-х. В 1979-м завоевал "Золотого медведя" Берлинале.

Внимательный зритель может помнить Лилиенталя по роли в "Американском друге". Это артхаусная драма Вендерса с Дэннисом Хоппером по мотивам второго и третьего романов Хайсмита про афериста Тома Рипли. Хоппер там Рипли и сыграл.

Автору оригинала интерпретация не понравилась категорически, но очень "зашла" Копполе - так Вендерс, собственно, и попал в Голливуд.

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