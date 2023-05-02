Марго Робби сыграет в «Фантастической четверке» — инсайдер

Актриса Марго Робби, известная по «Отряду самоубийц», «Волку с Уолл-стрит» и другим фильмам, похоже, ведёт переговоры о роли Сьюзан Шторм из «Фантастической четвёрки». Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров, включая Даниэля Рихтмана.

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По его словам, Marvel Studios всерьёз настроена получить актрису для роли в фильме. Несмотря на утверждение инсайдера, официально об участии Робби ещё не говорили.

Сообщается, что на роль Сьюзан Шторм рассматривались и другие актрисы: Мила Кунис, Джоди Комер и Эллисон Уильямс. Судя по всему, с ними Marvel Studios даже не начинала вести переговоры.