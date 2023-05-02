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Милош Бикович высказался об участии Аглаи Тарасовой в "Холопе 2"

Актер Милош Бикович в интервью Надежде Стрелец признался, что создатели сиквела фильма "Холоп" спрашивали его мнение насчет съемок в проекте Аглаи Тарасовой.

Бикович высказался об участии Тарасовой в "Холопе 2"
© Газета.Ru

"Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать", - поделился артист.

По словам Биковича, он не против сниматься в фильме с бывшей избранницей. Актер отметил, что остался с Тарасовой в хороших отношениях после расставания.

"Я [к Аглае Тарасовой] с благодарностью отношусь, думаю она тоже. По крайней мере, я не чувствовал от нее никаких негативных посылов", - рассказал Бикович.

О том, что Аглая Тарасова сыграет главную роль в фильме "Холоп 2", стало известно в августе 2022 года. По сюжету, бывший мажор Гриша (Бикович), переосмысливший свою жизнь после перевоспитания, на отдыхе встречает избалованную москвичку Катю (Тарасова), которой также предстоят большие перемены.

Аглая Тарасова и Милош Бикович начали встречаться в 2016 году. Знаменитости расстались через два года.

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