Расставшиеся Бикович и Тарасова сыграют в "Холопе-2"

Расставшиеся Милош Бикович и Аглая Тарасова сыграют в "Холопе-2"
Отношения актеров Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой начались в 2016 году на съемках фильма "Лед", однако через полтора года их роман закончился на дружеской ноте. И некоторое время назад стало известно, что Тарасова снимется в фильме "Холоп-2", где Бикович исполняет главную роль.
В интервью для YouTube-шоу "Стрелец-молодец" Бикович рассказал, что у него спросили мнение об участии Тарасовой в проекте:
"Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать".
При этом актер отметил, что они с бывшей возлюбленной остались в хороших отношениях.
Кроме этого в интервью Бикович рассказал о своем идеале женщины. Для артиста важно, чтобы девушка была интересным человеком:
"Главное, чтобы она умела шутить, играть разные игры — имею в виду психологические игры. Чтобы с ней было легко".