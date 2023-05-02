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Расставшиеся Милош Бикович и Аглая Тарасова сыграют в "Холопе-2"

Отношения актеров Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой начались в 2016 году на съемках фильма "Лед", однако через полтора года их роман закончился на дружеской ноте. И некоторое время назад стало известно, что Тарасова снимется в фильме "Холоп-2", где Бикович исполняет главную роль.

Расставшиеся Бикович и Тарасова сыграют в "Холопе-2"
© РИА Новости

В интервью для YouTube-шоу "Стрелец-молодец" Бикович рассказал, что у него спросили мнение об участии Тарасовой в проекте:

"Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать".

При этом актер отметил, что они с бывшей возлюбленной остались в хороших отношениях.

Бикович рассказал о различиях русских и сербских женщин

Кроме этого в интервью Бикович рассказал о своем идеале женщины. Для артиста важно, чтобы девушка была интересным человеком:

"Главное, чтобы она умела шутить, играть разные игры — имею в виду психологические игры. Чтобы с ней было легко".

Ранее Милош Бикович назвал самое трудное слово на русском языке.

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