Расставшиеся Бикович и Тарасова сыграют в "Холопе-2"

"Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать".