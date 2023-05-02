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Эмма Уотсон объяснила, почему пять лет не снималась в кино

Британская актриса, звезда киносаги о маге Гарри Поттере Эмма Уотсон в беседе с Financial Times объяснила, почему не снималась в кино почти пять лет.

Эмма Уотсон объяснила, почему пять лет не снималась в кино
© Газета.Ru

Уотсон избегала съемок с декабря 2018 года, когда закончила работу над "Маленькими женщинами" Греты Гервиг. По словам Уотсон, она чувствовала себя "немного в клетке", ей было трудно общаться с журналистами, спрашивавшими о ее отношении к собственным ролям, к созданию которых она имела мало отношения.

"С меня спрашивали так строго, что я была в отчаянии. У меня не было права голоса. Я поняла, что хочу высказываться только о тех ролях, о которых, если уж меня буду критиковать, смогу без ненависти к себе сказать - да, я провалилась, это было мое решение, я способна на большее", - объяснила она.

Актриса отметила, что вернется в актерскую профессию, однако сейчас ей нравится ждать подходящего предложения.

"Я ищу путь, на котором мне не нужно разбивать себя на разные лица и личности. Переключаться в автоматический режим. Разве в этом есть смысл?" - рассуждает она.

Ранее в социальных сетях Уотсон написала пост в честь своего 33-летия и рассказала о том, как изменилась ее жизнь. "Я отошла от своей жизни и научилась плохо кататься на серфинге, покаталась на лошадях (это прошло лучше), прошла много курсов терапии", — рассказала она.

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