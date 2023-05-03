Умер звезда сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет
Мексиканский актер и режиссер Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ePrimeFeed.
Звезды сериалов не стало в понедельник, 1 мая. Причина смерти и дата похорон пока не сообщается. Коллеги и поклонники творчества Тусета выразили соболезнования его близким, пишет ePrimeFeed.
Гастон Тусет успел сняться в более 20 кино и сериалах, среди которых популярные мелодрамы «Дикая Роза», «Богатые тоже плачут», а также «Узы любви». Он продолжал работать до 2010, после чего ушел на заслуженный отдых.