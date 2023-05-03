Умер звезда сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

Мексиканский актер и режиссер Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ePrimeFeed.

© Вечерняя Москва

Звезды сериалов не стало в понедельник, 1 мая. Причина смерти и дата похорон пока не сообщается. Коллеги и поклонники творчества Тусета выразили соболезнования его близким, пишет ePrimeFeed.