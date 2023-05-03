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Стало известно, как выглядят влюбленные Мел и Шанди из сериала «Клон» 22 года спустя

Бразильский сериал «Клон», вышедший в 2001 году, покорил россиян обилием сюжетных линий и сплетением судеб ярких персонажей. Стало известно, как выглядят одни из героев шоу Мел (Дебора Фалабелла) и Шанди (Марселу Новаэс), сыгравшие возлюбленных, спустя 22 года.

Как выглядят Мел и Шанди из сериала «Клон» 22 года спустя
© Слово и Дело

Новаэс до премьеры «Клона» уже был знаком российскому зрителю по таким лентам, как «Шикинья Гонзага», «Заза» и другим. Во время съемок в «Клоне» актеру было 40 лет, тем не менее возраст не помешал ему сыграть молодого красавца-спортсмена, ставшего возлюбленным Мел. При этом Фалабелле, воплотившей на экране образ 17-летней девушки-наркоманки, было всего 22 года.

Судя по фотографиям из личного архива звезд, Новаэс заметно состарился. Актеру уже 60 лет. Он воспитывает двоих сыновей от двух браков. Артист продолжает активно сниматься, как и его коллега. Фалабелле сейчас 44 года. Пользователи не раз отмечали, что актриса практически не изменилась с момента работы в «Клоне».

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