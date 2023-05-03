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Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Американский актёр Майкл Дуглас получит на 76-м Каннском кинофестивале почётную Пальмовую ветвь, сообщает пресс-служба киносмотра.

Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
© nsn.fm

В сообщении говорится, что артиста наградят в знак признания его блестящей карьеры и приверженности кинематографу.

«Каннский фестиваль отдаст дань уважения Майклу Дугласу во время церемонии открытия, которая состоится 16 мая», - говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что Дуглас также является Посланником мира ООН и с 1998 года занимается ядерным разоружением, а также выступает за контроль огнестрельного оружия в США.

Ранее американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Стивекн Спилберг получил почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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