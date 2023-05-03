Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

В сообщении говорится, что артиста наградят в знак признания его блестящей карьеры и приверженности кинематографу.

«Каннский фестиваль отдаст дань уважения Майклу Дугласу во время церемонии открытия, которая состоится 16 мая», - говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что Дуглас также является Посланником мира ООН и с 1998 года занимается ядерным разоружением, а также выступает за контроль огнестрельного оружия в США.