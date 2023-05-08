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Как Николас Кейдж выполнял трюки в фильме "Угнать за 60 секунд": видео

"Угнать за 60 секунд" — это криминальный боевик 2000 года, сюжет фильма выстроен вокруг истории бывшего автогонщика по прозвищу "Мемфис", который вынужден заниматься воровством автомобилей, чтобы спасти своего младшего брата.

Перед началом съемок всем актерам было необходимо пройти курс по экстремальному вождению.

Николасу Кейджу, исполнившему главную роль в фильме, так понравилась экстремальная езда, что практически все трюки в фильме он выполнил самостоятельно без помощи каскадера. А после окончания съемок управление гоночными автомобилями превратилось в его хобби. Об этом рассказал блогер @KinoInfa на своей странице в TikTok.

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Подробнее о том, как Николас Кейдж выполнял трюки в фильме "Угнать за 60 секунд", смотрите в видео.

Ранее мы писали про режиссера, на которого чаще всего жалуются актеры.

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