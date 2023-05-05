$76.82-1.7984.91-2.09

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон вернется к съемкам в кино после долгого перерыва

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что готова продолжить карьеру после долгого перерыва. Первый фильм с участием знаменитости ожидается в 2024 году. После съемки в драме «Маленькие женщины» 2019 года Уотсон взяла перерыв в актерской карьере.

Эмма Уотсон вернется к съемкам после долгого перерыва
© Слово и Дело

В интервью журналистам девушка признавалась, что чувствовала себя незащищенной, а публичные появления давались ей с трудом. Однако, по словам звезды саги фильмов о Гарри Поттере, она готова вернуться к съемкам в новых проектах после долгого перерыва.

«Я рада сидеть и ждать следующего правильного шага. Мне нравится то, что я делаю. Не хочу дробить себя на разных людей. Не хочу переключаться в режим робота», — цитирует знаменитость Financial Times.

Напомним, на данный момент Уотсон вместе со своим братом развивает алкогольный бизнес и планирует в сентябре начать обучение в Оксфорде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий