Эмма Уотсон вернется к съемкам после долгого перерыва

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что готова продолжить карьеру после долгого перерыва. Первый фильм с участием знаменитости ожидается в 2024 году. После съемки в драме «Маленькие женщины» 2019 года Уотсон взяла перерыв в актерской карьере.

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В интервью журналистам девушка признавалась, что чувствовала себя незащищенной, а публичные появления давались ей с трудом. Однако, по словам звезды саги фильмов о Гарри Поттере, она готова вернуться к съемкам в новых проектах после долгого перерыва.

«Я рада сидеть и ждать следующего правильного шага. Мне нравится то, что я делаю. Не хочу дробить себя на разных людей. Не хочу переключаться в режим робота», — цитирует знаменитость Financial Times.