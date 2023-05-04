$79.31-0.6587.58-0.08

Иван Охлобыстин оценил актерскую игру Юлии Пересильд в космической драме «Вызов»

Актер Иван Охлобыстин похвалил игру Юлии Пересильд в космической драме режиссера Клима Шипенко «Вызов». Артист оценил не только профессиональные умения знаменитости, но и ее внешние данные.

Охлобыстин оценил актерскую игру Пересильд в «Вызове»
© Слово и Дело

По словам звезды сериала «Интерны» Охлобыстина, он был скептически настроен по отношению к проекту. Однако после просмотра фильма отечественного кинопроизводства был приятно удивлен.

Артист отметил, что Пересильд, сыгравшая главную роль, «приятно ложится на сердце».

«Не одноклеточная губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом без потери эротической привлекательности. Женственная по-хорошему. Настоящая русская женщина с эстонской фамилией», — написал он в личном блоге «Яндекс.Дзен».

Напомним, что зрители неоднозначно отнеслись к фильму «Вызов». Особенно их смутила стоимость полета съемочной команды в космос на 12 дней. Также им не понравилось участие в проекте Пересильд.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий