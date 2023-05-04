Охлобыстин оценил актерскую игру Пересильд в «Вызове»

Актер Иван Охлобыстин похвалил игру Юлии Пересильд в космической драме режиссера Клима Шипенко «Вызов». Артист оценил не только профессиональные умения знаменитости, но и ее внешние данные.

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По словам звезды сериала «Интерны» Охлобыстина, он был скептически настроен по отношению к проекту. Однако после просмотра фильма отечественного кинопроизводства был приятно удивлен.

Артист отметил, что Пересильд, сыгравшая главную роль, «приятно ложится на сердце».

«Не одноклеточная губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом без потери эротической привлекательности. Женственная по-хорошему. Настоящая русская женщина с эстонской фамилией», — написал он в личном блоге «Яндекс.Дзен».