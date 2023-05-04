Немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера обвинили в рукоприкладстве на съемочной площадке. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Изначально в СМИ появилась информация о том, что однажды Швайгер явился на съемки пьяным и ударил по лицу сотрудника, который сделал ему замечание.

Далее журналисты принялись опрашивать работников киноиндустрии, которым приходилось работать со Швайгером. Оказалось, что артист нередко ведет себя подобным образом.

Эксперты сходятся во мнении, что, если звезда перестанет получать субсидии от государства, его карьера очень скоро пойдет на спад. Однако в данный момент фильмы Швайгера пользуются в Германии большой популярностью.