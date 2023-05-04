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Актера Тиля Швайгера обвинили в рукоприкладстве

Немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера обвинили в рукоприкладстве на съемочной площадке. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Тиля Швайгера обвинили в рукоприкладстве
© РИА Новости

Изначально в СМИ появилась информация о том, что однажды Швайгер явился на съемки пьяным и ударил по лицу сотрудника, который сделал ему замечание.

Далее журналисты принялись опрашивать работников киноиндустрии, которым приходилось работать со Швайгером. Оказалось, что артист нередко ведет себя подобным образом.

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Эксперты сходятся во мнении, что, если звезда перестанет получать субсидии от государства, его карьера очень скоро пойдет на спад. Однако в данный момент фильмы Швайгера пользуются в Германии большой популярностью.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма "Джентльмены".

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