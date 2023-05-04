Джеки Чан: «Готов рискнуть жизнью ради каждого кадра».

4 мая «Атмосфера кино» выпускает в российский прокат китайскую ленту «Кунг-фу жеребец» с Джеки Чаном в главной роли — о бывшем каскадере и его верном скакуне. В интервью «Газете.Ru» культовый актер рассказал о съемках в проекте, китайском кинематографе и признался в желании когда-нибудь сыграть супергероя.

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- Как менялись с годами ваши трюки?

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- Они стали совершенно другими. Если вы посмотрите видео, на которых я делаю трюки, там все будет по-настоящему. Нет проводов, спецэффектов, "зеленки" или компьютерной графики. Но времена в любом случае изменились: совсем другая эпоха, технологии. Уже не нужно, чтобы настоящий актер или актриса могли сами выполнять трюки. Ведь если они травмируются, встанет все производство. Сейчас быть каскадером, экшен-звездой - даже бóльшая удача, поскольку появилось много технологий, помогающих актерам и каскадерам делать опасные трюки. Их использование в масштабных экшенах - намного лучше того, что мы делали раньше. Ведь реальный человек не способен прыгнуть даже со второго этажа.

- Тяжело ли вам давались трюки в фильме "Кунг-фу жеребец"?

- Я знаю, что уже не молод и уже не тот. Поэтому чем бы я ни занимался, стараюсь делать это максимально хорошо. Скажем, уже не могу демонстрировать вещи вроде дабл-кика, но взамен стал применять хореографию. Например, кто-то меня толкает, я держусь за кресло и могу вот так подпрыгнуть (держась на стул, подпрыгивает, размахивая ногами - "Газета.Ru"). И зрители такие: "Ого! Джеки! В таком возрасте еще что-то может!" В общем, хореография позволяет делать вещи, которые другие в таком же возрасте уже делать не могут.

Кадр из фильма «Кунг-фу жеребец»

Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учетом развития технологий им все равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам все делает. Они не хотят смотреть, как Джеки играет Человека-паука или Супермена. Бедный я (улыбается)! Но надеюсь, какой-нибудь режиссер все же позовет меня на роль супергероя. Чтобы он еще использовал маску: надену ее и пойду отдыхать минут на 15 или 30, потому что все остальное - это мультик, спецэффекты. Потом вернусь, сниму маску и сыграю в диалоговой сцене. Блин, это так классно!

- В проекте вы снимались с травмой. Почему до сих пор работаете на пределе возможностей?

- Да, даже сейчас я делаю много того, что может обернуться для меня травмой. Особенно в таком возрасте. Поэтому перед съемками ставлю себе несколько инъекций в больнице. Местную анестезию - в колено, в спину. Я не хочу приходить на съемочную площадку на костылях и слушать, как режиссер говорит: "Ох, Джеки поранился, не давайте ему ничего делать, никаких трюков, да даже ходить. Снимайте дублера!" Поэтому перед этим делаю себе много инъекций. И выкладываюсь на максимум для своих фанатов по всему миру.

- В этом фильме, в отличие от многих современных экшенов, много дерутся по старинке, врукопашную. А вам самому как больше нравится?

- Сегодня я больше наслаждаюсь настоящими вещами. Хоть я и не способен двигаться, как раньше, но все еще могу использовать какой-то реквизит, вещи вокруг себя. В подходящей для этого истории нужно применять экшен. Конечно, в паре фильмов с моим участием мы использовали провода. Ведь сейчас даже для сцен с диалогами используется "зеленка". И даже в драмах! В современном мире без технологий никуда, их в каждом фильме приходится использовать.

- Расскажите о вашем опыте работы над драматическими сценами.

- За последние 15 лет я сменил свой экранный образ, потому что не хочу, чтобы зрители считали Джеки Чана просто звездой боевиков. Ведь век звезды боевиков недолог. И я задался вопросом: "Как продолжить делать фильмы? Я уже не такой молодой, не могу драться, как раньше". Да и зрители могли сказать: "О-о, Джеки постарел".

Они могли не захотеть видеть меня таким. В итоге я стал активнее участвовать в драмах и делать меньше боевиков вроде "Карате-пацана", "Иностранца", "Большого солдата", "Новой полицейской истории"... Потихоньку менялся, и тогда люди осознали, что Джеки Чан больше не звезда боевиков. Он актер. Я бы хотел быть кем-то вроде азиатского Роберта Де Ниро. Давным-давно все только и говорили, что о Роберте Де Ниро: "Ах, Роберт Де Ниро! А что вы думаете про Роберта Де Ниро?" А когда говорили про Джеки Чана, то… (показывает характерные карате-приемы - "Газета.Ru") Джеки Чан! Но никто так не делает, когда видит Роберта Де Ниро.

Кадр из фильма «Кунг-фу жеребец»

Я хочу, чтобы отныне при встрече с Джеки Чаном все говорили просто: "Привет, Джеки, Джеки Чан" (улыбается). Чтобы Джеки Чан больше не воспринимался только так, как воспринимался раньше.

- Вам больше нравятся сцены с драмой или экшеном?

- Конечно, мне больше нравится драма: она труднее, чем экшен. В последнем можно просто над кем-нибудь приколоться, совершить какое-то физическое действие. А драма... Она о терпении. Нужно сесть, пропустить все через себя, обдумать. Во время работы над ней ты взаимодействуешь с другим актером или актрисой, вы разговариваете, оба вживаетесь в своих героев. И плачешь ты по-настоящему. Это вам не просто глазных капель накапать. Это гораздо более тяжелый труд, чем снимать экшен. Но мне нравится и то, и другое.

- В какой степени ваш герой в фильме "Кунг-фу жеребец" отражает жизнь каскадера?

- 80 процентов Лао Лу - из моей реальной жизни. Я снимался, вероятно, в половине стран мира. И этот фильм отражает жизнь всех каскадеров по всему миру. Где бы их ни встречал, везде одно: утром снимаем кино, утром рискуем жизнью, вечером деремся, а после этого идем в бар, выпиваем, болтаем. Одно и то же! Все одинаковые! У каскадеров по всему миру все одинаково.

- Почему каскадеры так любят свою работу?

- Потому что ты постоянно сталкиваешься с вызовом. Каждый день, каждое утро ты приходишь на площадку, не зная, что ты будешь там делать. Приходишь, например, а постановщик трюков говорит: "Так, сегодня ты прыгаешь с мотоциклом". А ты никогда не учился даже водить мотоцикл, но тебе нужно быть готовым немедленно это сделать. Ты просто нажимаешь на газ, кто-то бежит, и ты прыгаешь. Только в самом моменте задумываешься, как сделать то, как сделать се. Нельзя драться утром? Значит - вечером можно на мечах.

Когда работа выполнена, тебе может быть немного больно, но вся съемочная площадка такая: "Е-е-е-е-е!" Вот что значит быть каскадером! Постоянные вызовы. Сегодня вы снимаете про современность, завтра ты играешь персонажа из древности, а еще через день - супервоина. Затем ты в армии и можешь драться с ножом, с автоматом, можешь себя взрывать! Можно столько всего делать каждый божий день.

Кроме того, мы часто обсуждаем с другими каскадерами свою работу, насколько опасными были трюки. И испытываем друг друга. Ты сделал это - я сделаю то. Вот насколько мы собой гордимся.

- Вы не боитесь?

- Каждый боится. И я, конечно, боюсь. Мы не суперлюди. Но когда ты слышишь, как включается камера... Сегодня, кстати, кино изменилось еще и в этом плане: теперь не слышно характерного звука, когда командуют "Мотор!". Я потратил десять лет, чтобы к этому привыкнуть. Раньше-то после этой команды шел примерно такой звук (пародирует звук крутящейся пленки - "Газета.Ru"). И ты такой: "Вау!" Энергия из тебя так и прет.

Признаться, мне до сих пор нравится, когда делают по старинке. Когда ты исполняешь трюк и слышишь, как [пленка крутится быстрее, чтобы все заснять в слоу-моушене], то просто наполняешься энергией. А сейчас кричат: "Мотор!" (Непонимающе озирается по сторонам - "Газета.Ru"). Потом еще раз: "Есть мотор!" Ты такой: "А что происходит?" - "Да мы уже пишем". - "Чего? Так звука же нет! А, окей, окей!"

Но сегодня легко снимать кино. И дешевле, все в цифре, можно переснимать и переснимать. Раньше-то пленка была очень дорогая, каждый кадр стоил денег. А удачный материал еще проявлять надо было, это было недешево! И делалось это не за пару дней. Каждому актеру до "Мотора!" нужно было подумать про себя: "Так, я помню реплики, помню то, помню се". И когда ты слышал этот звук, то старался выложиться на все 100. А сейчас - ничего страшного: "Я забыл слова. Напомните, что там за слова? Что? Ха-ха-ха". Это уже не так важно, все же дешевое!

- Какого персонажа вы бы хотели сыграть в будущем?

-Так как я сказал о Роберте де Ниро, то хорошего парня и плохого парня, хорошего и плохого копа, призрака, новичка, криминального босса, мафиози. Хочется какие-то такие вещи попробовать. Но мне кажется, что зритель не хочет видеть Джеки в роли злодея. Поэтому пусть какой-нибудь хороший сценарист напишет [под меня] героя, который будет хорошим злодеем (смеется).

Кадр из фильма «Кунг-фу жеребец»

Кстати, Сталлоне мне уже предлагал героя, который превращался из злодея-наркоторговца в хорошего парня. Но как бы то ни было - я все равно там оставался наркоторговцем, чего не мог принять. Надеюсь, все-таки однажды режиссер и сценарист напишут что-нибудь, где я с самого начала буду злодеем. Я хочу играть злодея! Но чтобы потом он оказался хорошим парнем. Условно - копом под прикрытием.

- Тяжело ли сегодня актерам из боевиков становится экшен-звездами с учетом развития кинопроизводства?

- И да, и нет. Сейчас настоящих звезд боевиков стало меньше: кто-то уже на пенсии, кто-то травмировался, а кто-то просто устал от экшена и больше не может драться. А если ты перестаешь драться, зрители тебя перестают смотреть и переключаются на что-то другое. Они потихоньку сползают в сторону супергероики и подобных вещей. И выбирают себе только нескольких актеров, за которыми следят.

А еще продюсер, режиссер, зритель - когда они видят молодого парня, который хорошо выглядит и отлично играет, то им так не важно, как он дерется. Режиссер напишет под него сценарий, используют дублера или спецэффекты. Так что в Голливуде каждый актер может драться! И делать сумасшедшие вещи. Но при этом нет ни одной настоящей экшен-звезды.

Я имею в виду, ни одной настоящей молодой экшен-звезды. Да, таких почти нет. Ну, Сталлоне все еще может драться, боксировать, но не так, как раньше. И я уже не могу. На какую-то мелочь мы еще способны, но если речь про прыжки, драки в разных стилях, гимнастику, кувырки, повороты сумасшедшие - нет.

- Вы ищете себе преемника?

- Да… Все эти годы я пытался найти еще одного Джеки Чана. Но быть актером-каскадером вроде Джеки Чана или других экшен-звезд сложно - надо не только уметь драться, но еще прыгать, играть, режиссировать, писать, монтировать. Делать много разных вещей. Нынешние звезды боевиков не умеют быть режиссерами. А если умеют, то ничего не смыслят в монтаже. Или же ничего не понимают в хореографии.

Некоторые режиссеры не умеют снимать экшен-сцены. Или бывает, что есть хороший режиссер, хорошая экшн-звезда, а хорошего экшен-режиссера у них нет. Или есть все трое, но нет хорошего монтажера. Я вот сам себе сценарист, режиссер и постановщик трюков, а в итоге и монтажер. Поэтому когда вы смотрите старые боевики, думаете: "Ого, это так круто!" К добру это или нет, но сейчас в Голливуде режиссер - это просто режиссер. А потом идут отдельные режиссер монтажа, постановщик-осветитель, оператор-постановщик, столько их всех! А мы! Мы все делаем! Потому что лучше нас экшен никто не знает. Мы знаем, куда направлять камеру. А возьмешь какого-нибудь другого оператора, так он…

В киношколе-то тебя не научат, как экшен снимать. Там ты в течение нескольких лет будешь медленно одно движение отрабатывать. Нужен опыт, чтобы стать хорошим экшен-оператором. И таких специалистов очень мало. Но сейчас легче, можно маленькую GoPro использовать, а мы в свое время снимали на огромные, которые, типа, тонны весили.

- С какими вызовами сталкиваются сегодня молодые актеры?

- Чтобы стать хорошей молодой экшен-звездой, нужно столькому научиться! Сегодня в этом плане все очень грустно. Так много искушений вокруг… Почему? Снимать боевики - очень тяжело. Встаешь рано утром, а как отснялись, едешь домой и, скорее всего, садишься на диван - начинаешь играть в телефон, смотреть телевизор, в караоке петь. И делать массу других вещей, которые тебя разрушают. А что было раньше у нас? Да ничего! У нас не было мобильных телефонов, надо было сидеть дома и ждать звонка: "Работа твоя!" А что ты делаешь, пока ждешь? Тренируешься! Просто тренируешься. Когда каскадеры собираются вместе - о чем они говорят? О тренировках. Хотелось ли нам в клуб, ведь караоке у нас не было? Да! Но не было денег. Так что собираться всем вместе можно было только в спортзале. "Окей, встретимся с тобой завтра, пойдем поспаррингуем, потренируемся". И так весь день! А завтра - "увидимся тут же". И если вы разминулись, то уже было не найтись! Тогда приходилось ждать следующего утра. Сейчас же все проще! (Достает воображаемый телефон - "Газета.Ru") "Ты где?" - "Я по соседству". - "Ты где?" - "Я в туалете". - "Ты где?" Это очень просто.

Жаль, что у нас ничего этого не было. Но и как же нам повезло, что у нас ничего этого не было. Ведь мы много тренировались и стали теми, кто мы есть сегодня. Если бы я был молодой экшен-звездой сейчас, то, как и некоторые другие, после съемок ехал бы домой, потом в караоке, может, в клуб, на дискотеку, или просто сидел бы и залипал в телефон.

Раньше после того, как на площадке кричали: "Снято!" - было нечего делать, ты сидел в сторонке и смотрел на работу режиссера, режиссера-постановщика трюков, экшен-звезды и на то, как делают, собственно, экшен. И очень многому учился. Сегодня же молодые звезды после команды "Снято!"… (Утыкается в воображаемый телефон - "Газета.Ru") "Иди сюда!" - "Да, иду!" - "Снято!" … (Снова утыкается в воображаемый телефон - "Газета.Ru") Молодежь так много времени проводит в телефоне! Да, это очень печально.

- Однажды вы сказали: "Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера включается, я готов ко всему". Изменилось ли это отношение, когда вы стали старше?

- Все так же. Когда я делаю драму, то боюсь, когда делаю трюк - боюсь. Даже сейчас, даже если это какое-то маленькое движение, все равно боюсь. Запомнил ли я все слова? Что происходит? Если актер или актриса хорошо играют, а я не в образе, могу испортить кадр. Снова ли получу травму во время выполнения трюка? Очень много вещей, очень много. Когда я прыгну, мои колени смогут выдержать вес всего моего тела? И даже зная, что мне только что в колено поставили укол, если режиссер или постановщик боевых сцен меня попросят прыгнуть, я прыгну. Даже зная, что могу получить травму. Потому что это не так важно. Ради этого кадра я готов на все. Ради любого кадра я готов рискнуть жизнью.

- В настоящее время китайское кино развивается стремительно. Как вы считаете, сможет ли оно однажды обогнать Голливуд?