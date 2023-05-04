Российские актеры, которые снимались в Голливуде

В Голливуд редко приглашают играть актеров из других стран. Чаще всего в фильмах и сериалах снимаются те, кто уже давно живет и работает в США. Однако некоторым российским актерам удавалось пробиться в павильоны западных фильмов.

© Кадр из фильма "Мажор 2"

Речь не идет о главных ролях, но они внесли свой вклад в зарубежное кино и сделали свои роли запоминающимися.

О российских актерах, которые играли в Голливуде, — в материале “Рамблера”.

Игорь Жижикин

Актер работал в России в цирке, а потом уехал в Лос-Анджелес, где окончил акрескую школу. Долгое время он ходил на кастинги и в конце концов ему удалось пробиться на съемочную площадку. За всю историю своей карьеры он успел сняться с Харрисоном Фордом, Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Параллельно с этим он снимается еще и в Российских сериалах, буквально живет на две страны. Сейчас он продолжает сниматься в голливудских фильмах. Одним из последних релизов стала первая часть “Дюны”.

Данила Козловский

Карьера этого актера развивается преимущественно в России, и здесь он уже успел реализовать себя в качестве продюсера, режиссера и сценариста некоторых картин. Однако в его биографии есть строчка из зарубежного фильма “Академия вампиров”. Он снялся в картине в 2014 году. Фильм оказался не самым успешным в прокате и среди критиков, так как напомнил сюжет другой вампирской саги. Больше актер в Голливуде не снимался.

Юлия Снигирь

Кадр из сериала "Новый папа"

Актрису взяли на роль в “Крепком орешке”. Пятая часть картины рассказывала о сюжете в России и часть сцен снималась в Москве.