$78.61-0.6987.00-0.58

Киллиан Мёрфи — о главной роли в фильме «Оппенгеймер»: это большая ответственность

Актёр Киллиан Мёрфи, известный по «Острым козырькам» и множеству фильмов Кристофера Нолана, дал большое интервью изданию Associated Press. В нём артист рассказал о грядущей картине «Оппенгеймер», в которой он сыграл главную роль.

Киллиан Мерфи рассказал о главной роли в фильме «Оппенгеймер»
© Чемпионат.com

По словам Мёрфи, он всегда мечтал сыграть ведущую роль в фильме Кристофера Нолана. И когда режиссёр пригласил его сыграть в «Оппенгеймере», то моментально согласился, почувствовав при этом громадную ответственность на своих плечах.

Ты понимаешь, что это огромная ответственность. Роберт Оппенгеймер был сложным, противоречивым и таким значимым человеком. Но когда ты снимаешь фильм с одним из величайших режиссёров всех времён, то чувствуешь себя уверенно. Крис оказал большое влияние на мою жизнь как в творческом, так и в профессиональном плане. Мне просто нравится быть на съёмках его фильмов.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).

Премьера картины состоится 21 июля. Выйдет ли новый фильм Кристофера Нолана в России, неизвестно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий