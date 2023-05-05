4 культовые роли, которые могли достаться другим актерам
Культовые роли так прочно закрепились за актерами, их исполнившими, что зритель уже не способен представить кого-то другого в легендарном фильме.
Вместе с тем киноманы нередко рассуждают, как бы выглядела та или иная картина, если бы в главной роли был другой артист?
"Рамблер" вспомнил несколько знаковых фильмов, главные роли в которых могли достаться другим актерам.
"Человек-паук"
Джеймс Франко пробовался на роль Питера Паркера в "Человеке-пауке". Однако, как это часто бывает в кино, актер, планировавший сыграть героя, исполнил роль злодея. Роль Человека-паука досталась Тоби Магуайру, а Франко сыграл Гарри Озборна.
"Ноттинг-Хилл"
Николь Кидман грезила о главной роль в романтической комедии "Ноттинг-Хилл". Актриса хотела поработать в тандеме с Хью Грантом, но ей предпочли Джулию Робертс. Позже Кидман признавалась, что ее не взяли, потому что в конце 1990-х она была еще недостаточно популярна и талантлива.
"Завтрак у Тиффани"
Автор одноименной повести Трумен Капоте считал, что роль Холли должна достаться Мэрилин Монро. Однако в ситуацию вмешался тренер по драматургии Ли Страсберг, который заявил: роль фривольной девушки негативно отразится на репутации Монро. Так ее место заняла Одри Хепберн, которая позже была номинирована на "Золотой глобус" и "Оскар" за эту роль.
"Темный рыцарь"
В одном из интервью Килиан Мерфи рассказывал о том, что почти прошел кастинг на роль Бэтмена в "Темном рыцаре". Но Кристиан Бейл оказался более убедительным, и Кристофер Нолан утвердил его. Тем не менее он не оставил и Мерфи без внимания, предложив ему сыграть Пугало.