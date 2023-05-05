Мерфи признался, что отчаялся сыграть главную роль у Нолана

"Он в своей фирменной скромной манере просто сказал мне, что написал сценарий, что он про Оппенгеймера, и что он хочет, чтобы я стал его Опеенгеймером. Это был великий день для меня. Казалось, пришло время взять на себя большую ответственность", — рассказал Мерфи.