Мерфи признался, что отчаялся сыграть главную роль у Нолана

Киллиан Мерфи признался, что до "Оппенгеймера" отчаялся сыграть главную роль у Нолана
Ирландский актер Киллиан Мерфи признался, что до съемок в драме "Оппенгеймер" отчаялся сыграть главную роль у Кристофера Нолана, с которым до этого сотрудничал на пяти проектах, сообщает Variety.
Мерфи заявил, что всегда давал понять режиссеру "Темного рыцаря", что готов сотрудничать с ним на любых условиях.
"Я часто говорил Кристоферу публично и в частном порядке, что если я свободен и он захочет, чтобы я снялся в его фильме, я автоматически согласен. Меня не особо волновал масштаб предлагаемой роли. Но в глубине души я отчаянно хотел сыграть у него именно главную роль", — поделился звезда "Острых козырьков".
Также актер рассказал, как именно он получил от Нолана предложение сыграть "отца атомной бомбы".
"Он в своей фирменной скромной манере просто сказал мне, что написал сценарий, что он про Оппенгеймера, и что он хочет, чтобы я стал его Опеенгеймером. Это был великий день для меня. Казалось, пришло время взять на себя большую ответственность", — рассказал Мерфи.
Недавно Кристофер Нолан назвал, сыгравших в "Оппенгеймере" Роберта Дауни-младшего и Киллиана Мерфи величайшими актерами своего времени.