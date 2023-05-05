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Киллиан Мерфи признался, что до "Оппенгеймера" отчаялся сыграть главную роль у Нолана

Ирландский актер Киллиан Мерфи признался, что до съемок в драме "Оппенгеймер" отчаялся сыграть главную роль у Кристофера Нолана, с которым до этого сотрудничал на пяти проектах, сообщает Variety.

Мерфи признался, что отчаялся сыграть главную роль у Нолана
© Газета.Ru

Мерфи заявил, что всегда давал понять режиссеру "Темного рыцаря", что готов сотрудничать с ним на любых условиях.

"Я часто говорил Кристоферу публично и в частном порядке, что если я свободен и он захочет, чтобы я снялся в его фильме, я автоматически согласен. Меня не особо волновал масштаб предлагаемой роли. Но в глубине души я отчаянно хотел сыграть у него именно главную роль", — поделился звезда "Острых козырьков".

Также актер рассказал, как именно он получил от Нолана предложение сыграть "отца атомной бомбы".

"Он в своей фирменной скромной манере просто сказал мне, что написал сценарий, что он про Оппенгеймера, и что он хочет, чтобы я стал его Опеенгеймером. Это был великий день для меня. Казалось, пришло время взять на себя большую ответственность", — рассказал Мерфи.

Недавно Кристофер Нолан назвал, сыгравших в "Оппенгеймере" Роберта Дауни-младшего и Киллиана Мерфи величайшими актерами своего времени.

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