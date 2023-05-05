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Умерла звезда "Операции Репо" Соня Писарро

Умерла актриса Соня Писарро, наиболее известная по роли в сериале "Операция Репо". Об этом сообщает People.

Умерла звезда "Операции Репо" Соня Писарро
© Газета.Ru

"Грустно сообщать вам, что Соня скончалась. Для многих она была задирой, для меня она была и всегда будет матерью моего сына, и ей всегда будет место в моем сердце и на моем теле, поскольку у меня есть тату с ее именем", - поделился бывший муж и коллега артистки Фройлан Терсеро.

Племянница 60-летней Писарро рассказала, что тетя умерла во сне. Причина смерти актрисы не раскрывается. В мае 2018 года семья Писарро поделилась с поклонниками в рамках кампании фонда GoFundMe, что Писарро перенесла инсульт во время вождения и "потеряла способность говорить и основные двигательные функции".

В июне 2022 года родные актрисы сообщили, что она проходит курс лечения, который помогает постепенно вернуть речь.

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