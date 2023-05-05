Умерла звезда "Операции Репо" Соня Писарро

"Грустно сообщать вам, что Соня скончалась. Для многих она была задирой, для меня она была и всегда будет матерью моего сына, и ей всегда будет место в моем сердце и на моем теле, поскольку у меня есть тату с ее именем", - поделился бывший муж и коллега артистки Фройлан Терсеро.