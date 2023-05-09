Приютить иммигрантку: как начиналась дружба Пенелопы Крус и Сальмы Хайек

В Голливуде есть немало звездных лучших подружек : Селена Гомес и Тейлор Свифт, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор .

© Кадр из фильма "Бандитки"

Но одна "пара" восхищает всех. Так, десятилетия близкой дружбы двух латиноамериканских красавиц Пенелопы Круз и Сальмы Хайек греют души их фанатов по всему миру. "Рамблер" расскажет трогательную историю о том, как начиналась эта дружба.

Круз и Хайек, сдружились, когда Пенелопа приехала из Испании в Лос-Анджелес по работе. До этого девушки были совсем немного знакомы и общались лишь по телефону.

"Я приехала сюда на съемки в кино, у меня был обратный билет и я просто никого здесь не знала", — сказала Круз в интервью Эллен ДеДженерес.

Сальма жила в Лос-Анджелеса и не только встретила Пенелопу в аэропорту, но и не позволила ей отправиться в отель, настояв, чтобы Пенелопа оставалась у нее дома.

"Она сказала, что начинать здесь очень сложно, и я буду чувствовать себя очень одиноко. Она просто взяла меня к себе домой, и вот почему сейчас, мы как сестры.

Честно говоря, я даже спала в ее комнате, потому что было как-то страшно, а она потом рассказывала мне, что во сне я держала ее за руку." — сказала Круз в интервью Эллен ДеДженерес.

Пенелопа рассказала, что считает очень трогательным, что Сальма пригласила пожить к себе незнакомую девушку:

"Я очень люблю ее! С первого дня она относится ко мне так...".