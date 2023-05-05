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Рассел Кроу получил "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах

Почетный приз международного кинофестиваля, проходящего ежегодно в городе Карловы Вары на западе Чехии, в этом году вручат новозеландскому актеру и режиссеру Расселу Кроу. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте дирекция киносмотра.

Кроу получил "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах
© Globallookpress.com

Кроу получит награду за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа и станет главным гостем на торжественной церемонии открытия смотра, который с 30 июня по 8 июля состоится в 57-й раз. Также сообщается, что музыку к проморолику кинофестиваля написал американский актер Джонни Депп.

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Наибольшую известность Кроу принесли роли в таких картинах, как "Секреты Лос-Анджелеса" (L.A. Confidential, 1997), "Свой человек" (The Insider, 1999), "Гладиатор" (Gladiator, 2000), "Игры разума" (A Beautiful Mind, 2001), "Хозяин морей: на краю земли" (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), "Поезд на Юму" (3:10 to Yuma, 2007), "Отверженные" (Les Miserables, 2012), "Ной" (Noah, 2014), "Славные парни" (The Nice Guys, 2016). В программе Карловарского кинофестиваля запланирован показ ленты "Хозяин морей: на краю земли", отмеченной двумя премиями "Оскар".

В ближайшее время станут известны художественные фильмы, отобранные для главной конкурсной программы смотра. В 2022 году экспертная комиссия включила в нее 33 полнометражные киноленты, а в общей сложности во всех конкурсных секциях фестиваля демонстрировались 170 художественных и документальных фильмов.

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра - оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 гг. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.

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