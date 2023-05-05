Кроу получил "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах

Почетный приз международного кинофестиваля, проходящего ежегодно в городе Карловы Вары на западе Чехии, в этом году вручат новозеландскому актеру и режиссеру Расселу Кроу. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте дирекция киносмотра.

© Globallookpress.com

Кроу получит награду за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа и станет главным гостем на торжественной церемонии открытия смотра, который с 30 июня по 8 июля состоится в 57-й раз. Также сообщается, что музыку к проморолику кинофестиваля написал американский актер Джонни Депп.

Видео дня

В ближайшее время станут известны художественные фильмы, отобранные для главной конкурсной программы смотра. В 2022 году экспертная комиссия включила в нее 33 полнометражные киноленты, а в общей сложности во всех конкурсных секциях фестиваля демонстрировались 170 художественных и документальных фильмов.