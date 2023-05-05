«Конечно, там я чаще всего думала о своих крошках. Об Анке и о Марусе. Скучала по ним очень! И так хотелось с ними поделиться всем, что увидела и почувствовала я. И вот уже прошло больше года после. А я все так хочу передать им свой опыт и кайф от моего космоса», — описала свои эмоции Юлия Пересильд.