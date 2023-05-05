Актриса Юлия Пересильд поделилась видео, которое сняла в космосе для своих детей
Снятое в космосе видео актриса Юлия Пересильд показала своим подписчикам в соцсетях. Вообще-то ролик артистка снимала для своих детей, но в какой-то момент решила поделиться им с поклонниками.
На снятых кадрах видно, как актриса вращает предметы и как они ведут себя в невесомости.
«Конечно, там я чаще всего думала о своих крошках. Об Анке и о Марусе. Скучала по ним очень! И так хотелось с ними поделиться всем, что увидела и почувствовала я. И вот уже прошло больше года после. А я все так хочу передать им свой опыт и кайф от моего космоса», — описала свои эмоции Юлия Пересильд.
Напомним, что «Вызов» стал первым художественным фильмом, который снимали в реальном космосе, а не в декорациях на земле.