Алек Болдуин забыл включить дочь Айрленд в пост о любви к своим детям
У Алека Болдуина так много детей, что он забыл включить одного из них в свой пост благодарности в четверг. Лауреат премии «Эмми» разместил фото своих семерых младших детей, которых он делит с женой Хиларией Болдуин, назвав свою семью причиной продолжать жить в трудные времена. Кстати, Болдуин недавно возобновил съёмки фильма «Ржавчина» после снятия обвинений в непредумышленном убийстве на площадке в 2021 году. Теперь свои чувства он описывает так: «Не буду врать, без моей семьи я не знаю, какой была бы моя жизнь».
В социальных сетях появились фотографии 9-летней Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, 2-летнего Эдуардо, 2-летней Люсии и 7-месячной Иларии, но 27-летней дочери актёра Ирландии Болдуин там не было! Многие подписчики Алека осудили его за ошибку в разделе комментариев: «Разве у тебя не 8 детей?», — спросил один из пользователей. После того, как его окликнули, Алек признался, что забыл о своей 27-летней дочери.
Впоследствии номинант на премию «Оскар» поделился чёрно-белой фотографией самой старшей дочери, которая появилась на свет в 1995 году от его жены Ким Бейсингер. Сама Айрленд пока никак не прокомментировала ошибку своего отца, ведь сейчас она сконцентрирована на беременности первенцем. Надеемся, что про первую свою внучку Алек точно не забудет!