Алек Болдуин забыл включить дочь Айрленд в пост о любви к своим детям

У Алека Болдуина так много детей, что он забыл включить одного из них в свой пост благодарности в четверг. Лауреат премии «Эмми» разместил фото своих семерых младших детей, которых он делит с женой Хиларией Болдуин, назвав свою семью причиной продолжать жить в трудные времена. Кстати, Болдуин недавно возобновил съёмки фильма «Ржавчина» после снятия обвинений в непредумышленном убийстве на площадке в 2021 году. Теперь свои чувства он описывает так: «Не буду врать, без моей семьи я не знаю, какой была бы моя жизнь».

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В социальных сетях появились фотографии 9-летней Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, 2-летнего Эдуардо, 2-летней Люсии и 7-месячной Иларии, но 27-летней дочери актёра Ирландии Болдуин там не было! Многие подписчики Алека осудили его за ошибку в разделе комментариев: «Разве у тебя не 8 детей?», — спросил один из пользователей. После того, как его окликнули, Алек признался, что забыл о своей 27-летней дочери.