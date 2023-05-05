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Снявшийся в фильме «Вызов» Машков рассказал о самом интересном знакомстве на космодроме Байконур

Народный артист России Владимир Машков, сыгравший руководителя полетов Волина в художественном фильме «Вызов», поделился впечатлениями о космодроме Байконур.

Машков рассказал о самом интересном знакомстве на Байконуре
© Слово и Дело

Соответствующее видео опубликовала корпорация «Роскосмос». Актер отметил, что экскурсия на Байконур — это удивительный эмоциональный и познавательный опыт, который стоит получить при первой возможности. На космодроме, по его словам, производит впечатление буквально все.

Особенно Машкову запомнилась местная четвероногая достопримечательность — лиса Маруся, которая регулярно приходит наблюдать за стартами космических кораблей и уже привыкла к повышенному вниманию фотографирующих ее людей.

«Когда мы проходили мимо стартовой площадки, там все время бегала лиса Маруся, не боялась людей. Рядом стоит удивительное сооружение, которое полетит в космос, и лисичка бегает, которая привыкла к этому и возвращается все время», — рассказал артист.

Пользуясь случаем Владимир Машков попросил сотрудников Роскосмоса передать Марусе привет в форме кусочка курочки или какой-нибудь котлетки.

Ранее актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», опубликовала новое видео, подтверждающее, что она действительно была на МКС в октябре 2021 года.

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