Машков рассказал о самом интересном знакомстве на Байконуре

Снявшийся в фильме «Вызов» Машков рассказал о самом интересном знакомстве на космодроме Байконур
Народный артист России Владимир Машков, сыгравший руководителя полетов Волина в художественном фильме «Вызов», поделился впечатлениями о космодроме Байконур.
Соответствующее видео опубликовала корпорация «Роскосмос». Актер отметил, что экскурсия на Байконур — это удивительный эмоциональный и познавательный опыт, который стоит получить при первой возможности. На космодроме, по его словам, производит впечатление буквально все.
Особенно Машкову запомнилась местная четвероногая достопримечательность — лиса Маруся, которая регулярно приходит наблюдать за стартами космических кораблей и уже привыкла к повышенному вниманию фотографирующих ее людей.
«Когда мы проходили мимо стартовой площадки, там все время бегала лиса Маруся, не боялась людей. Рядом стоит удивительное сооружение, которое полетит в космос, и лисичка бегает, которая привыкла к этому и возвращается все время», — рассказал артист.
Пользуясь случаем Владимир Машков попросил сотрудников Роскосмоса передать Марусе привет в форме кусочка курочки или какой-нибудь котлетки.
Ранее актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», опубликовала новое видео, подтверждающее, что она действительно была на МКС в октябре 2021 года.