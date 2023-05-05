Машков рассказал о самом интересном знакомстве на Байконуре

«Когда мы проходили мимо стартовой площадки, там все время бегала лиса Маруся, не боялась людей. Рядом стоит удивительное сооружение, которое полетит в космос, и лисичка бегает, которая привыкла к этому и возвращается все время», — рассказал артист.